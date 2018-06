Catalogna | nuovo Govern entra in funzione domani

Catalogna - Rajoy critica il nuovo Govern : “E’ una provocazione” : Catalogna, Rajoy critica il nuovo Govern: “E’ una provocazione” Catalogna, Rajoy critica il nuovo Govern: “E’ una provocazione” Continua a leggere L'articolo Catalogna, Rajoy critica il nuovo Govern: “E’ una provocazione” proviene da NewsGo.

Catalogna - Rajoy critica il nuovo Govern : 'E' una provocazione' : Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito "una provocazione" la nomina annunciata dal neo-president Quim Forn di due leader catalani detenuti e di due in esilio nel nuovo Govern minacciando di ...

L'ultimatum di Salvini e il nuovo presidente della Catalogna. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Lunedì o si chiude o la parola torna a Mattarella”, ha detto Matteo Salvini commentando i negoziati tra la Lega e il M5s sul contratto di governo: “Altro tempo non ne vogliamo portare via. Sono ottimista per natura, ma bisogna essere anche realisti”. Dal contratto di governo è saltat

Catalogna : Puidgemont - tra pochi giorni nuovo governo catalano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Catalogna - Torra eletto nuovo presidente : 16.58 E' l'indipendentista Quim Torra, 55 anni, il 131mo presidente della Catalogna. Torra, candidato dal presidente deposto in esilio Puigdemont, è stato eletto al secondo turno dal Parlamento catalano con 66 voti a favore (le due grandi famiglie dell'indipendentismo Jxcat e Erc), 65 contrari (Unionisti e Podemos), 4 astensioni. La sua elezione pone fine a una lunga fase di paralisi istituzionale e al commissariamento da parte di Madrid. ...

Catalogna - indipendentista Quim Torra eletto nuovo presidente : Catalogna, indipendentista Quim Torra eletto nuovo presidente Catalogna, indipendentista Quim Torra eletto nuovo presidente Continua a leggere L'articolo Catalogna, indipendentista Quim Torra eletto nuovo presidente proviene da NewsGo.

L'indipendentista Quim Torra è il nuovo presidente della Catalogna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Quim Torra eletto nuovo presidente della Catalogna : L'indipendentista Quim Torra, 55 anni, è stato eletto 131mo presidente della Catalogna al secondo turno dal Parlament di Barcellona. Candidato dal presidente deposto in esilio Carles Puigdemont, Torra ha ottenuto 66 voti a favore (le due grandi famiglie dell'indipendentismo JxCat e Erc), 65 contrari (unionisti e Podemos), 4 astensioni.La sua elezione pone fine a una lunga fase di paralisi istituzionale e al commissariamento della ...

Catalogna - l’indipendentista Quim Torra è il nuovo presidente : l’indipendentista Quim Torra, 55 anni, è stato eletto 131mo presidente della Catalogna al secondo turno dal Parlament di Barcellona. Candidato dal presidente deposto in esilio Carles Puigdemont, Torra ha ottenuto 66 voti a favore (le due grandi famiglie dell’indipendentismo JxCat e Erc), 65 contrari (Unionisti e Podemos), 4 astensioni. La sua elezione pone fine a una lunga fase di paralisi istituzionale e al commissariamento della Catalogna da ...

La Catalogna ha un nuovo presidente - infine : Si chiama Quim Torra, è indipendentista e molto vicino a Carles Puigdemont, ma potrebbe governare solo per qualche mese The post La Catalogna ha un nuovo presidente, infine appeared first on Il Post.

Catalogna : Quim Torra sarà nuovo presidente del governo regionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Catalogna - indipendentisti : nuovo presidente entro 14 maggio : Catalogna, indipendentisti: nuovo presidente entro 14 maggio Catalogna, indipendentisti: nuovo presidente entro 14 maggio Continua a leggere

Catalogna : indipendentisti - nuovo presidente entro 14 maggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve