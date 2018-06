Castellammare di Stabia | 12enne stuprata | fermati tre ragazzini

ilfattoquotidiano

: Tre minorenni sono stati fermati dalla Polizia per lo stupro di una dodicenne avvenuto ad aprile a Castellammare di… - RaiNews : Tre minorenni sono stati fermati dalla Polizia per lo stupro di una dodicenne avvenuto ad aprile a Castellammare di… - ipasinetti : RT @fattoquotidiano: Castellammare di Stabia, 12enne stuprata dal gruppo: fermati tre minori - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: #NAPOLI Stupro di una 12enne nel Napoletano, fermati tre minorenni La vittima, di #Castellammare di Stabia, aveva den… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) La Polizia ha fermato tre minorenni per lo stupro di una ragazzina di 12 anni avvenuto ad aprile adi, in provincia di Napoli. A dare il via alle indagini era stata la denuncia della giovanissima vittima, che aveva deciso di raccontare degli abusi subiti dopo una mese di silenzio. Laha spiegato di aver accettato un invito a uscire in motorino da parte di un ragazzo più grande, invito che si è poi rivelato essere una trappola quando l’accompagnatore ha portato la ragazzina in un luogo appartato, in campagna, dove sarebbero avvenuti gli abusi anche da parte degli altri due adolescenti. I presunti stupratori hanno tra i 14 e i 16 anni. Il lavoro degli inquirenti si è svolto in un clima di massima riservatezza, caratterizzato dal susseguirsi di voci non confermate, come quella – poi smentita – secondo cui lasarebbe rimasta incinta in seguito ...