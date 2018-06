Castellammare | 12enne violentata dal branco | 3 arresti Mamma Arturo | “Porre argine a

Castellammare di Stabia - 12enne stuprata : fermati tre ragazzini : La Polizia ha fermato tre minorenni per lo stupro di una ragazzina di 12 anni avvenuto ad aprile a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. A dare il via alle indagini era stata la denuncia della giovanissima vittima, che aveva deciso di raccontare degli abusi subiti dopo una mese di silenzio. La 12enne ha spiegato di aver accettato un invito a uscire in motorino da parte di un ragazzo più grande, invito che si è poi rivelato essere una ...