Casinò e internet | un binomio in evoluzione

(Di venerdì 1 giugno 2018) La rivoluzione digitale, che ha visto un’affermazione netta, almeno in alcuni settori, delle tecnologie (dalla vendita di beni di vario tipo, fino ad arrivare ai servizi) ha investito in maniera piuttosto significativa anche l’ambito dei. Basti pensare che, già in generale, il gioco d’azzardo ha registrato un aumento notevole nell’ultimo anno, in termini di fatturato, rendendo così necessario un acceso dibattito in merito alla relativa normativa; a tal proposito si ricorda che, dal numero di 407,323 slot attive nel territorio nazionale al 31 dicembre 2016, si sarebbe dovuto scendere ai 264,674 apparecchi entro il 30 aprile 2018. Sembra che l’obiettivo prefissato sia stato raggiunto, ma, nonostante ciò, secondo i dati rilevati e comunicati nell’anno 2017, il gioco d’azzardo in generale ha avuto un impatto dell’1,14% sul Pil (dato piuttosto rilevante, considerando il tipo di ambito ...