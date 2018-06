Casa automobilistica SsangYong in passerella | sfila ' K Collection'

McLaren Automotive è l’app dedicata ai clienti della prestigiosa Casa automobilistica : McLaren Automotive è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di rimanere costantemente aggiornati sulle attività e sulle iniziative della casa automobilistica di Woking in Inghilterra. L'app mette a disposizione gli ultimi contenuti e le news e consente di accedere ai manuali dei modelli della gamma sportiva con la possibilità di scaricarli in formato PDF. L'articolo McLaren Automotive è l’app dedicata ai clienti della ...

Porsche si conferma la Casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...

Land Rover : Danilo Callegari diventa Ambassador della Casa automobilistica : Danilo Callegari, atleta di sport estremi, diventa Ambassador Land Rover in Italia del brand per completare la sfida “7Summits Solo Project” Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, ha scelto come Brand Ambassador in Italia, Danilo Callegari, un atleta che perfettamente esprime i valori dello spirito pionieristico e avventuriero intrinseci nel DNA del ...

Subaru ASCENT : la Casa automobilistica inizia la produzione del nuovissimo SUV negli USA : La casa automobilistica giapponese ha iniziato la produzione della Subaru ASCENT nel suo impianto statunitense nell’Indiana Il 7 maggio scorso, la prima ASCENT prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio SIA (Subaru of Indiana Automotive Inc.). L’ASCENT è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l’obiettivo di una crescita sostenibile nella ...

Tesla : nuova bufera nella sicurezza. Analista : 'peggiore Casa automobilistica al mondo' : nuova bufera si abbatte su Tesla . Questa volta il gruppo automobilistico di Elon Musk finisce nell'occhio del ciclone per via della sicurezza nei suoi stabilimenti. Secondo quanto riporta la stampa ...

John Elkann euforico per Fca - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per tracciare presente e futuro della Casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

“Gli airbag sono pericolosi”. L’allarme della Casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...