repubblica

: Carofiglio: 'Salvini col mio libro sotto braccio? È una buona notizia che un politico legga'.… - Einaudieditore : Carofiglio: 'Salvini col mio libro sotto braccio? È una buona notizia che un politico legga'.… - MarcoASpadoni : Simpa, oltretutto a me il libro è piaciuto molto :-D Carofiglio: 'Salvini col mio libro sotto braccio? è una buona… - marco_gervasoni : Bisogna suggerire a @mattesalvinimi di non leggere quella letteratura di serie C. Meglio non leggere affatto, allor… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...