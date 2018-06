huffingtonpost

: Caro ministro Salvini, rilegga la Costituzione: la aiuterà a non violarla - HuffPostItalia : Caro ministro Salvini, rilegga la Costituzione: la aiuterà a non violarla - CarloCalenda : Caro @micheleemiliano gongolare per l’arrivo di un Ministro 5S è in linea con la tua usuale coerenza politica. (“Ve… - davidealgebris : Un passaggio di 1 minuto, bellissimo , che riassume l’Italia che è più forte di chi la vuole più debole ! Caro min… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Avvisi (necessari) e consigli (non richiesti) aldell'Interno.1. Da, lei si accinge a giurare sulla: tutta, compresa la XII disposizione finale (non transitoria) che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Dadell'Interno si potrebbe trovare a dover applicare la Legge Scelba e la Legge Anselmi, il cui combinato disposto impone la sospensione e lo scioglimento delle formazioni neofasciste. Sono certo che, avendo giurato, applicherà queste norme con disciplina e onore. No?2. Dasi troverà ad applicare la Legge Mancino che vieta l'incitazione alla violenza per motivi razziali. È una legge che lei conosce bene, perché da semplice leader politico l'ha sfidata più volte, come quando ha difeso il sequestro per futili motivi delle "Rom frugatrici" di Follonica o ...