Cari ministri ora andate a lavorare

Parte il governo Di Maio-Salvini - 18 ministri. InCarico a Conte - Tria all'Economia. Oggi alle 16 il giuramento al Colle : Nasce il governo M5S-Lega. Giuseppe Conte ha ricevuto ieri sera al Quirinale l'Incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato...

