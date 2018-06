Capitano o mio capitano Balo | oggi Mancio decide

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Stasera, a Nizza, si alza l'asticella per la giovane e nuova di zecca Italia di Roberto Mancini. "Sono curioso di vedere come ci comporteremo dinanzi a una squadra candidata a vincere il prossimo mondiale" è la frase civetta del ct. Siamo curiosi soprattutto noi e il solito popolo televisivo che qualcosa ha apprezzato del debutto di lunedi sera in Svizzera contro l'Arabia Saudita e alcuni dubbi ha coltivato specie nella ripresa e a proposito di qualche giovane rampante, Politano per fare un cognome e non restare nel vago. Se si alza l'asticella al cospetto della Francia che ha in panchina un ct già sotto pressione per la libera circolazione calcistica di Zidane, dovremo verificare subito e senza molte scuse laffidabilità di alcuni giovani promesse che vengono considerate tali nel nostro campionato, meno quando si presentano alla ribalta internazionale. Per cominciare un nome su tutti, ...