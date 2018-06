Canoa slalom | Europei Praga 2018 | oggi nelle eliminatorie nove azzurri cercano le

Canoa slalom - Europei 2018 : i favoriti gara per gara. Potrebbe risuonare l’inno di Mameli… : Partono domani gli Europei di Canoa slalom di Praga. In Repubblica Ceca molti big della disciplina saranno in acqua per il primo vero appuntamento internazionale stagionale. In quattro delle cinque specialità anche gli italiani potranno dire la loro per poi giocarsi il tutto per tutto in finale. K1 maschile Campione d’Europa, 2013, 2014 e 2016, bronzo lo scorso anno, Jiri Prskavec è il favorito per il titolo anche nel 2018. Insieme al ceco è ...

Canoa slalom - Europei 2018 : Elena Borghi - un talento tutto da scoprire nella canadese : Finalmente la canadese femminile, nuova specialità olimpica, avrà anche delle atlete italiane al via degli Europei senior di Canoa slalom: a Praga vedremo in gara Elena Borghi, giovanissima già catapultata in una gara di livello internazionale, dopo che all’inizio della stagione aveva tentato, senza successo, la qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Lo scorso anno ad Ivrea aveva scritto un pezzo di storia della Canoa slalom, sfiorando ...

Canoa slalom - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro all’assalto : Saranno 10 gli italiani in gara a Praga, in Repubblica Ceca, agli Europei senior di Canoa slalom, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Tra questi, sicuramente due saranno quelli da tenere maggiormente in considerazione per il discorso medaglie: Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, a testimonianza di come l’Italia, al momento sia molto più competitiva nel kayak che nella canadese. Nel K1 maschile l’Italia può contare su Giovanni De ...

Canoa slalom - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 10 gli azzurri in gara a Praga : Saranno 10 gli italiani in gara a Praga, in Repubblica Ceca, agli Europei Senior di Canoa slalom, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Nessun equipaggio azzurro in gara nella nella canadese biposto: andiamo a scoprire chi difenderà il tricolore nelle altre quattro specialità. Nel K1 maschile l’Italia può schierare la prima delle punte di diamante di questa spedizione: Giovanni De Gennaro (C.S. Carabinieri) ha chiuso al settimo posto in ...

Canoa slalom - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il programma completo : Pronti via e la prima manifestazione internazionale di Canoa slalom mette subito in palio i titoli continentali: a Praga, in Repubblica Ceca, dall’1 al 3 giugno, si terranno gli Europei. Nella prima giornata ci saranno le eliminatorie di tutte le specialità, mentre sabato ci saranno semifinali, finali e gare a squadre della canadese biposto maschile, della canadese femminile e del kayak maschile. Domenica infine semifinali, finali e gare a ...

Canoa slalom - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tolto il C2 - stesse gare per uomini e donne : alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci saranno quattro gare di Canoa slalom, C1 e K1 sia al maschile che al femminile. Sparisce quindi il C2 maschile per permettere una perfetta parità di genere nelle competizioni presenti. Andiamo quindi a scoprire i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Saranno 82 gli atleti presenti, 41 uomini e 41 donne. Il Giappone, in quanto paese ospitante, avrà ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : i convocati dell’Italia. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro le punte : Al termine di un percorso di selezione articolato su due appuntamenti, il direttore tecnico Daniele Molmenti ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per gli Europei di Canoa slalom in programma a Praga dal 1° al 3 giugno. I convocati DELL’ITALIA K1 maschile Giovanni De Gennaro Davide Ghisetti Christian De Dionigi C1 maschile Raffaele Ivaldi Stefano Cipressi Roberto Colazingari. K1 femminile Stefanie Horn Maria Clara ...

Canoa slalom - ad Ivrea svolte le finali della ranking race : conferma per Stefanie Horn - consacrazione per Elena Borghi : Si sono svolte oggi ad Ivrea le semifinali e le finali della ranking race di Canoa slalom, che servirà ai tecnici degli azzurri per definire la composizione della della nazionale italiana per i principali eventi internazionali. Andiamo a scoprire i risultati di tutte le specialità sia nella categoria senior che nella categoria Under 23, che ha assegnato i titoli italiani. Nel K1 femminile vince Stefanie Horn con il tempo di 100.14, davanti alla ...

Canoa slalom - ad Ivrea svolte le qualificazioni per la ranking race : bene gli azzurri in gara. Domani le finali : Si sono svolte oggi ad Ivrea le qualificazioni della ranking race di Canoa slalom, che servirà ai tecnici degli azzurri per definire la composizione della della nazionale italiana per i principali eventi internazionali. Domani invece vi saranno semifinali e finali di tutte le cinque specialità. Nel K1 femminile avanzano alla semifinale tutte le 12 azzurre, con Stefanie Horn, in forma strepitosa, che dà almeno 8 secondi a tutte le avversarie. Nel ...

Canoa slalom - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn per il salto di qualità definitivo : “Penso che siano due atleti di alto livello. La Horn è molto professionale e sa bene cosa le serve e come prenderselo, lei è pronta di sicuro a crearsi un futuro da vera campionessa. De Gennaro, invece, è ancora in una fase di crescita con prestazioni da ‘migliore dei migliori’ a prestazioni incostanti; sta cercando il suo metodo con un percorso personalizzato, gli auguro di capire presto come auto-valutarsi e valutare le opportunità che ...

Canoa slalom - ad Ivrea nel fine settimana le selezioni per formare la nazionale in vista degli impegni internazionali : Si terranno sabato 28 e domenica 29 ad Ivrea le selezioni per la formazione della nazionale italiana di Canoa slalom per i primi eventi internazionali del 2018: l’appuntamento eporediese servirà quale banco di prova in vista degli Europei senior e per le tappe di Coppa del Mondo, nonché per Mondiali ed Europei delle categorie junior ed under 23. Saranno impegnati circa 100 atleti in tutte le sette categorie: K1 uomini, K1 donne, C1 uomini, ...