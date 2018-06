Cambio di direzione al Mattino di Napoli | Alessandro Barbano sostituito dal vice Federico

Cambio di direzione per il remake di System Shock : System Shock sta arrivando, riporta PCgamer.Il gioco ha fatto parlare di se a febbraio, e come sappiamo gli sviluppatori stanno riesaminando il progetto, essendosi resi conto di essersi allontanati troppo dalla visione originale di quello che il remake doveva essere: una modernizzazione diretta del gioco del 1994."Abbiamo capito, grazie al feedback, che non stavamo andando nella direzione giusta con il gioco. Questo è ciò che ha veramente ...