Cambio al vertice del Mattino | Federico Monga è il nuovo direttore

Abertis - Cambio al vertice dopo l'Opa Acs-Atlantia : Alemany lascia : cambio ai vertici di Abertis. È il primo effetto del successo dell'Opa realizzata da Hochtief , Acs, in concerto con Atlantia, la società controllata dalla famiaglia Benetton. Escono i consiglieri in ...

Cambio al vertice per il Movimento Giovani Padani di Saluzzo : Il Movimento Giovani Padani è un'ottima palestra politica da cui negli anni sono emersi tanti ragazzi in gamba e preparati, partendo come sempre dalla gavetta e dai moltissimi gazebo a cui i Giovani ...

Cambio al vertice di Gedi. Laura Cioli a.d. - Monica Mondardini vicepresidente : Cambio al vertice di Gedi. Dopo 9 anni Monica Mondardini passa la mano, ma resta vice presidente. Al suo posto come amministratore delegato arriva Laura Cioli."Dopo nove anni ho deciso di passare gestione a un nuovo amministratore", ha dichiarato Mondardini all'assemblea dei soci di Gedi, alla quale si è presentato il 65,65% del capitale sociale. "Resto coinvolta - ha aggiunto Mondardini - nel futuro di Gedi nella mia qualità di ...

Royal Mail - Cambio al vertice della società : Teleborsa, - Tempo di cambiamenti ai vertici di Royal Mail , l'azienda postale britannica. La società ha annunciato che l'incarico di CEO non sarà più ricoperto dalla canadese Moya Greene . La donna, ...

Volkswagen verso Cambio al vertice - Mueller sostituito da Diess - stampa - : Anche per Volkswagen si prospetta un cambio al vertice. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, che cita fonti vicine al dossier, l'attuale numero uno del gruppo tedesco Matthias Mueller avrebbe ...

Gruppo Volkswagen - Una nota mette in discussione lad Müller : possibile Cambio al vertice : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: con una sibillina nota per la stampa, il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato lintenzione di "modificare larticolazione attuale del board". Precisando, in un passaggio, che il riassetto potrebbe interessare direttamente lattuale amministratore delegato Matthias Müller, in carica dal 25 settembre del 2015, sette giorni dopo lo scoppio dello scandalo dieselgate.La comunicazione non è da prendere ...

Cambio al vertice in Deutsche Bank : via Cryan - arriva Sewing : Teleborsa, - Cambio al vertice in Deutsche Bank. L'Istituto tedesco ha annunciato che sostituirà il Chief Executive Officer John Cryan con l'attuale numero uno della divisione retail Christian Sewing .

Cambio al vertice Film Commission : Titta Fiore è il nuovo presidente : Titta Fiore è il nuovo presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania. Laureata in lettere classiche, giornalista professionista dal 1982, già r esponsabile delle pagine culturali de il ...