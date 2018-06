Calenda a Di Maio | spieghi alla Fiat che produrre qui conviene

Governo : Calenda - contrario a tecnici ma con Di Maio-Salvini a rischio default : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “C’è un punto importante da chiarire. Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, ci siamo auto inflitti una crisi finanziaria perché” nel tentativo di formare un Governo M5S-Lega “abbiamo assistito ad uscite, dichiarazioni e smentite deliranti. Io sono contrario ai governi tecnici, ma un Governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli ...

Governo : Calenda - teatrino vergognoso - Salvini-Di Maio apprendisti stregoni : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Gli scatoloni dal ministero “li avevo portati via, li ho dovuto riportare indietro”. Il ministro uscente Carlo Calenda, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, definisce gli ‘stop and go’ di Lega e M5S sulla strada di un Governo insieme “un teatrino vergognoso, disdicevole. Ogni giorno a inseguire le diachiarazioni di questi due ragazzi”, ovvero Luigi Di Maio e Matteo ...

Pd - Calenda : “Salvini e Di Maio? Non hanno mai fatto nulla in vita loro - non hanno neppure gestito un’edicola” : “Salvini e Di Maio da Barbara D’Urso? Non è roba da Paese serio, specie in un momento molto delicato della storia. Queste cose non sono normali, sono fantascienza. Ci sono due persone che non hanno mai fatto nulla in vita loro, non hanno neppure gestito un’edicola”. Sono le dure parole pronunciate a Bersaglio Mobile (La7) dal ministro uscente dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a commento della partecipazione dei ...

Di Maio e Salvini a Pomeriggio 5 - Mentana : "Situazione grave - ma non seria". Attacco di Calenda : "Fantascienza" : Sono stati anche a Matrix, uno dopo l’altro, intervistati da Nicola Porro. Ma lunedì a far maggiormente discutere è stata la partecipazione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel salotto di Barbara d’Urso, qualche ora prima. E non poteva essere altrimenti.Pomeriggio Cinque ha messo in soffitta le chiacchiere da reality per lasciar spazio alla crisi politica, affrontata con i leader che fino all'ultimo weekend erano stati in procinto di dar ...

Ilva - Calenda non legittimato dai sindacati/ Salta il tavolo delle trattative : tocca a Di Maio e Salvini : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:56:00 GMT)

Carlo Calenda : "Sbagliato fare la ruota di scorta a un governo Di Maio" : Un'intesa coi 5 stelle? Sbagliata perché le loro proposte sono fondate su una fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Renzi da Fazio? Ha fatto bene, È meglio che parli direttamente, piuttosto che per interposta persona. Parola del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che al Corriere della sera parla della situazione politica a 360 gradi.Su un eventuale accordo con il Movimento 5 stelle, Calenda ...

SALVINI CONTRO M5S - APPELLO DI MAIO AL PD/ Renzi - “accordo impossibile” : Calenda - “governo tecnico” : Di MAIO: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. Le risposte di Berlusconi e SALVINI, "noi non cambiamo i programmi"(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Calenda : "Di Maio ondivago" : "Per Di Maio il vero e unico problema è arrivare a palazzo Chigi. Sono sicuro che se la leadership di Di Maio venisse rimessa in discussione, lui sarebbe pronto a riaprire il forno con la Lega . Poi, ...