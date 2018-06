Calciomercato Spal | doppia trattativa con il Torino | le ultime

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Programmato futuro con Icardi - ma la sua permanenza non dipende da noi' : ... ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi - ha riportato la Gazzetta dello Sport - Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato Spal - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un obiettivo fantastico, quello della salvezza nel campionato di Serie A, adesso il club lavora per la prossima stagione, la prima decisione riguarda la panchina, conferma del tecnico Semplici nonostante altre richieste da parte di club del massimo campionato italiano. Nel frattempo ad un passo il primo innesto per la prossima stagione e si tratta di un ritorno, quasi fatta per il prestito dal ...

Calciomercato Spal - per la porta l'idea è trattenere Meret : FERRARA - La Spal ripartirà da Alfred Gomis tra i pali. Le prestazioni convincenti del portiere della nazionale del Senegal hanno convinto la dirigenza biancazzurra a puntare su di lui anche per la ...

Calciomercato Spal - già spesi 14 milioni per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un risultato straordinario, la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso lavora già intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Non dovrebbero esserci grandi colpi ed il motivo è presto spiegato, la Spal infatti ancora prima di iniziare il mercato dovrà versare 14 milioni per tutti i riscatti. Si tratta di Gomis (1,5 milioni di euro), Kurtic (4,5 milioni di euro), ...

Calciomercato Spal - occhi in Polonia : missione Reca : FERRARA - Il direttore sportivo della Spal , Davide Vagnati, butta l'occhio verso la Polonia: nel mirino c'è il difensore-centrocampista esterno sinistro Arkadiusz Reca , che compirà 23 anni il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...

Calciomercato - Fiorentina su Grassi : è esploso nella Spal : ... figlio del settore giovanile dell'Atalanta, ci sono anche Torino, Sampdoria e Sassuolo: il rischio è che tutto possa sfociare in un'asta al rialzo, dalla quale la Fiorentina, per la politica ...

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il Calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti annuncia due addii ma arriva un importante tesoretto : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e ben figurare anche in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente e noi l’abbiamo ereditato e di conseguenza bisogna osservarne i ...

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Calciomercato Spal - Lazzari in lista di partenza : FERRARA - Manuel Lazzari è seriamente indiziato a lasciare la Spal . La dirigenza Spallina ha espresso la volontà di trattenerlo, ma di fronte a offerte importanti sarà difficile resistere. Il prezzo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - duello Spal-Genoa per l’attacco : Il Calciomercato non è ancora arrivato nella fase caldissima, il campionato infatti è da poco terminato ma nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione. Obiettivi raggiunti per Spal e Genoa che adesso guardano con attenzione al futuro, in particolar modo mosse per l’attacco. Nel dettaglio secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nome in comune per l’attacco, si tratta di Samuel Di Carmine, autore di una ...

Calciomercato Inter rinnovo Spalletti le ultime : - la risposta del tecnico nerazzurro, come riportato da 'Sky Sport' - Quindi se vi dicessi che ho firmato anche io passerei inosservato, visto che in confronto a lui sono niente. Questa riunione è ...