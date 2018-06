Calciomercato Napoli | accordo per Verdi

Calciomercato Napoli : le trattative : La Fiorentina però - come riferito da La Gazzetta dello Sport - continua a far muro e a resistere nonostante la corte serrata di De Laurentiis. Muro che invece è stato "abbattuto" da Arturo Vidal, ...

Calciomercato Napoli - addio Rui Patricio : andrà al Wolverhampton? Crescono le quotazioni di Leno : Rottura totale, Rui Patricio ha avviato le pratiche per la risoluzione del proprio contratto con lo Sporting Clube de Portugal. A lanciare la clamorosa notizia è il quotidiano portoghese Record, che ...

Calciomercato Napoli - triplo innesto da 75 milioni di euro : accordi con Sampdoria e Bologna : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’annuncio di Carlo Ancelotti è pronto a mettere nero su bianco per tre importanti colpi, uno per reparto. Pronta a chiudersi la cessione di Jorginho con il Manchester City, nelle casse del club azzurro 60 milioni di euro, De Laurentiis è pronto a spendere 75 milioni di euro per tre colpi. Ai dettagli una doppia trattativa con la Sampdoria, si ...

Calciomercato Napoli - Vidal : 'Valuto offerte con calma - ma cambio solo per qualcosa di meglio' : Potrebbe essere tra i volti principali della prossima sessione di mercato Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco con contratto in scadenza tra un anno. Il cileno sta valutando il suo futuro, ...

Chiesa al Napoli? / Calciomercato - papà Enrico : "Da Ancelotti? Ora pensa solo alla Nazionale" : Chiesa al Napoli? Calciomercato, papà Enrico: "Da Carlo Ancelotti? Al momento pensa solo alla nazionale e alla Fiorentina è felicissimo". Su di lui intanto fanno la corsa tutte le italiane.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:20:00 GMT)

Napoli - Calciomercato. Nuovo affondo per Chiesa - ma la Fiorentina resiste : Offerti 50 milioni più due giocatori al club viola, che fa muro nonostante l'intermediazione di Ancelotti. Jorginho vicino al City: Fabian Ruiz o Paredes gli eredi

Calciomercato Napoli - incontro con la Sampdoria : la situazione : Calciomercato Napoli – Sono ore calde per il Napoli alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al Napoli. Il club del patron De Laurentiis sta cercando un accordo che sia diverso rispetto al pagamento della clausola richiesto da Ferrero, un ...

Calciomercato Napoli - Jorginho sempre più vicino al Manchester City : i dettagli : Poca differenza tra domanda e offerta, il Napoli chiede poco più di 50 milioni mentre la proposta del Manchester City si aggira intorno ai 45: basta poco per chiudere Il Manchester City appare ormai vicinissimo a Jorginho, centrocampista del Napoli attualmente impegnato con la Nazionale italiana. Il giocatore classe ’91 è un pallino di Guardiola, che farebbe carte false per portarlo con sè in Inghilterra. Danny Lawson La prima offerta del ...

Calciomercato Napoli - super offerta con doppia contropartita alla Fiorentina per Chiesa : le intenzioni dei viola : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha intenzione di costruire una squadra veramente forte e permettere al nuovo tecnico Carlo Ancelotti di poter vincere tutto, previsti diversi movimenti in entrata ed uscita. E’ di ieri la notizia dell’accordo tra il Napoli ed il Manchester City per il centrocampista Jorginho, nelle casse del club azzurro circa 50 milioni di euro. Ed in entrata oltre al pagamento della clausola di Fabian Ruiz si ...

Calciomercato Napoli - super offerta con doppia contropartita alla Fiorentina per Chiesa : le intenzione dei viola : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha intenzione di costruire una squadra veramente forte e permettere al nuovo tecnico Carlo Ancelotti di poter vincere tutto, previsti diversi movimenti in entrata ed uscita. E’ di ieri la notizia dell’accordo tra il Napoli ed il Manchester City per il centrocampista Jorginho, nelle casse del club azzurro circa 50 milioni di euro. Ed in entrata oltre al pagamento della clausola di Fabian Ruiz si ...

Calciomercato Napoli - 50 milioni più due giocatori per Chiesa : no Fiorentina : De Laurentiis ha da poco effettuato un altro tentativo, l'ennesimo, che però ha avuto lo stesso esito dei precedenti: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalla Campania sarebbe ...

Calciomercato Napoli - Jorginho : “non penso alle trattative” : “Lasciare il Napoli per il Manchester City? Per adesso non ho ricevuto chiamate da Ancelotti, ne ho sempre sentito parlare bene quindi è naturale che abbia il pensiero di essere allenato da lui”. Lo ha detto Jorginho da Coverciano commentando l’arrivo del nuovo tecnico a Napoli e le voci che lo accostano al club inglese. “Al mercato per ora non penso – ha continuato il centrocampista italo-brasiliano – Certo ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso il Manchester City : c'è un nuovo indizio : Jorginho, il cervello del Napoli di Sarri, è pronto a fare le valigie destinazione Premier League. La conferma arriva dal suo agente: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non...

Calciomercato Napoli : Verdi si avvicina ed Hamsik potrebbe restare Video : Il Calciomercato del Napoli promette parecchi colpi di scena. Sono infatti molti i profili di valore accostati alla societa' partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato ad allestire un organico decisamente competitivo da affidare al nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro sia sul fronte delle conferme dei calciatori gia' facenti parte della rosa, sia sul ...