Calciomercato Milan | vicini tre grandi colpi per puntare allo scudetto

Calciomercato Milan : i rossoneri interessati a Falcao : Il Milan a caccia di un attaccante per la prossima stagione, è lunga la lista redatta da Fassone e Mirabelli all’interno della quale non mancano i grandi nomi. Da Timo Werner fino a Ciro Immobile, passando per Belotti e… Radamel Falcao. Il giocatore del Monaco si sta allenando al momento con la Colombia a Milanello, sede del ritiro in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018. Un’occasione questa per parlare di Milan, argomento a cui il ...

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : 1° giugno. Si muovono le milanesi : Falcao-Milan - Dembelè-Inter? : Buongiorno agli appassionati di calcio. Riparte con l’inizio del mese di luglio la DIRETTA LIVE di OA Sport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà ...

Calciomercato Milan : probabile cambio di squadra per Lapadula - in arrivo 11 mln Video : Il Milan sta vivendo con ansia queste settimane che separano i rossoneri dal decisivo verdetto dell’Uefa. Da Nyon, dopo aver sentito le dichiarazioni del Milan, i vertici dell’Uefa dovranno prendere delle decisioni sulla punizione da infliggere ai rossoneri. Il Milan starebbe preparando una linea difensiva improntata sul blasone del club in Europa e su un adeguato piano finanziario per i prossimi anni. La speranza è quella che l’Uefa non si ...

Calciomercato Milan - valzer in porta : Donnarumma è out : MilanO - Il mercato internazionale dei portieri rischia di escludere, dal gran ballo, Gigio Donnarumma . Le big europee, che fino a pochi giorni fa sembravano interessati al portiere del Milan , hanno ...

Calciomercato : c'è l'apertura della Juve verso i rossoneri - Higuain al Milan? Video : La stagione appena conclusa ha fatto notare che il Milan è sicuramente migliorato rispetto alle stagioni passate, ma sicuramente il reparto offensivo è da rinforzare. Numerosi sono i nomi accostati ai rossoneri e vedremo nel dettaglio chi ha più probabilita' di arrivare al Milan. Ma, prima di tutto, c’è da segnalare una notizia importantissima riportata dal noto portale ‘pianetamilan’, che parla di un sondaggio della dirigenza rossonera per ...

Calciomercato Milan - clamoroso inserimento per Higuain e spunta anche l’ipotesi Werner : Calciomercato Milan – E’ un mercato già caldissimo quello per la prossima stagione, in particolar modo un club molto attento è sicuramente il Milan che ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva nonostante qualche problema societario ed i ‘paletti’ previsti per il fair play finanziario. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nome nuovo è quello che porta a Timo Werner, come noto i ...

Calciomercato : c'è l'apertura della Juve verso i rossoneri - Higuain al Milan? : La stagione appena conclusa ha fatto notare che il Milan è sicuramente migliorato rispetto alle stagioni passate, ma sicuramente il reparto offensivo è da rinforzare. Numerosi sono i nomi accostati ai rossoneri e vedremo nel dettaglio chi ha più probabilità di arrivare al Milan. Ma, prima di tutto, c’è da segnalare una notizia importantissima riportata dal noto portale ‘pianetamilan’, che parla di un sondaggio della dirigenza rossonera per ...

Calciomercato Milan - vicini due super colpi per vincere lo scudetto : i nomi Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato del Milan. Il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha intenzione di acquistare un attaccante di alto livello, visto che sia Kalinic che André Silva hanno molto deluso nella stagione appena passata. Il croato e il portoghese, infatti, non si sono assolutamente ambientati a Milano e sono destinati a partire. Il Milan, in questo momento, sta monitorando vari attaccanti. Si è parlato di Andrea ...

Calciomercato Milan - Bacca : 'Al Villarreal ho ritrovato la felicità' : In Liga ha ritrovato gol e sorrisi, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere: parliamo di Carlos Bacca, attaccante colombiano grande protagonista nell'ultima stagione al Villarreal, formazione con ...

Calciomercato Inter - il papà-agente di Rafinha : 'Felice a Milano - decidono i nerazzurri' : Sei mesi più che positivi in nerazzurro e un futuro ancora tutto da decidere: Rafinha, centrocampista classe 1993, attende di conoscere se il suo futuro sarà ancora all'Inter o se farà ritorno al ...

BAS DOST AL MILAN? / Calciomercato - l'attaccante dello Sporting Lisbona sostituirà Nikola Kalinic? : Bas DOST al MILAN? Calciomercato, il lungo attaccante dello Sporting Lisbona si può liberare a parametro zero e volare verso la squadra rossonera di Gennaro Ivan Gattuso.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:39:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con tripla contropartita al Torino per Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso, i nomi sul taccuino sono quelli di Depay, Dembele, Fellaini e Badelj, due di questi due potrebbero diventare rossonero. Ma continua la corsa ad un top player in attacco, il sogno è Immobile ma la pista è più che complicata, ecco perchè è tornata prepotentemente in pole la candidatura ...

Calciomercato Milan - futuro Donarumma : Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si legge che il classe '99 abbia rifiutato il Liverpool, desideroso di mettere tra i pali un estremo difensore affidabile dopo i disastri di Karius ...