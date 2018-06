Calcio storico | omaggio ad Astori | una stella che illumina Firenze

Calcio femminile - Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d.c.r. : bianconere Campionesse d’Italia! Calci di rigore decisivi - primo scudetto storico : Non poteva che finire ai Calci di rigore l’eterna sfida di quest’anno, del Calci o femminile italiano, tra Juventus e Brescia. Nello Spareggio dello Stadio “Silvio Piola” di Novara, assegnante lo scudetto , sono state le bianconere ad imporsi 5-4, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Un successo importante e storico per le Calci atrici di Rita Guarino, essendo questo il primo tricolore ...

UNVS : successo storico per il Calcio Camminato della Sezione di Novara in Inghilterra : La Sezione Veterani dello Sport di Novara ha ottenuto un risultato storico in Inghilterra successo storico per i Veterani dello Sport ed emozioni forti per i protagonisti di una esperienza indimenticabile, grazie al Calcio Camminato. Lo stadio Amex di Brighton della Premier League inglese (dove recentemente era stato in scena il Manchester UTD di Josè Mourinho ndr), ha infatti ospitato il primo incontro internazionale della disciplina (si gioca ...