Calcio | ricavi in aumento per i club di serie A

L’impatto della pirateria in Spagna : per il Calcio mancati ricavi per 285 milioni : Continua a calare l'impatto della pirateria in Spagna: l’accesso ai contenuti piratati è calato del 6%, mentre è sceso del 3,8% per il calcio. L'articolo L’impatto della pirateria in Spagna: per il calcio mancati ricavi per 285 milioni è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.