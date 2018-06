Busta con proiettile indirizzata a Mattarella - denunciato un 70enne : Busta con proiettile indirizzata a Mattarella , denunciato un 70enne L’uomo, di Vanzone con San Carlo (Piemonte), identificato dopo le indagini scattate per una lettera intercettata all'ufficio postale di Bannio Anzino. Dovrà rispondere di minacce e offesa al capo dello Stato. L’ho confezionata “in un momento di nervosismo”, ha ...

Verbania - intercettata Busta con un proiettile e minacce di morte per Mattarella : A intercettare la busta i carabinieri, avvertiti dagli impiegati di Bannio Anzino, in valle Anzasca. Alle Poste avevano notato la lettera con uno rigonfiamento indirizzata al Presidente della Repubblica al Quirinale. All'interno, oltre a un proiettile , c’era anche un biglietto con minacce di morte .Continua a leggere

Verbania - intercettata una Busta con un proiettile per Sergio Mattarella : Se pensavate che con le intimidazioni e le minacce diffuse nei giorni scorsi sul web nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fosse già stato toccato il fondo, sappiate che qualcuno ha iniziato a scavare. E ha deciso di spingersi ancora più in basso.I carabinieri hanno infatti intercettato una busta con un proiettile indirizzata proprio al Capo dello Stato. Gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto il plico all'ufficio postale ...

Mangia l’insalata in Busta insieme ai figli : dentro trova un preservativo usato con “peli pubici neri” : Una donna inglese di 38 anni ha dato da Mangia re quella verdura al marito e ai due figli piccoli. Solo il giorno dopo si è accorta di cosa conteneva la busta . La catena di distribuzione dove ha effettuato l'acquisto è però convinta che il profilattico sia stato messo lì dopo essere stato comprato dalla signora.Continua a leggere

Isola dei famosi - Giucas Casella a Verissimo apre la Busta con il pronostico sul vincitore : chi aveva previsto : Prima che si conoscesse il vincitore dell' Isola dei famosi , Giucas Casella aveva scritto e sigillato in una busta il nome che secondo lui era predestinato a trionfare al reality. Nel corso della ...

Contratti enti locali e sanità - via libera all'aumento : +85 euro in Busta paga : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l?Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipend enti pubblici della sanità e degli...

Contratti enti locali e sanità - via libera all'aumento : +85 euro in Busta paga : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos , ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipend enti pubblici della sanità e degli enti locali . I nuovi ...

Via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in Busta : Roma, 10 apr. , AdnKronos, Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipend enti pubblici della sanità e ...

Via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in Busta : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipend enti pubblici della sanità e degli enti locali . I nuovi ...

Busta con proiettile indirizzata alla giornalista Federica Angeli : Già sotto scorta, il 19 aprile dovrà testimoniare in aula in tribunale in un processo contro il clan Spada - Una Busta con un proiettile è stata recapitata nella redazione romana de "Il Fatto ...