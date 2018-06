blogo

: Buono a sapersi, il funerale del programma. Isoardi: 'Da settembre cercheremo di fare La Prova più bella' - SerieTvserie : Buono a sapersi, il funerale del programma. Isoardi: 'Da settembre cercheremo di fare La Prova più bella' - FabioTraversa : RT @tvblogit: Buono a sapersi, il funerale del programma. Isoardi: 'Da settembre cercheremo di fare La… - tvblogit : Buono a sapersi, il funerale del programma. Isoardi: 'Da settembre cercheremo di fare La… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Venerdì 1 giugno è andato in onda il "" di. Elisa, visibilmente e comprensibilmente emozionata, ha tirato le somme deldi Rai 1 che non ha mai brillato sul piano degli ascolti (nonostante il trend positivo degli ultimi mesi): "E' stato molto bello, ogni tanto faticoso. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi per averci regalato un anno meraviglioso. E' stata una scommessa difficile, ma ce l'abbiamo fatta, grazie a voi che ci state guardando. Ve lo voglio dire guardandovi negli occhi", ha detto la padrona di casa, circondata da tutta la sua squadra. L'inviato Claudio Guerrini ha voluto poi fare un particolare in bocca al lupo alla conduttrice: "Volevo farti le congratulazioni, ma anche dirti: mo' so cavoli tuoi", ha detto, riferendosi agli impegni futuri di Lady Saldini.Da, pur mancando ancora una conferma ufficiale, ...