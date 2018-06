Buffon shock | ' Pensavo di morire'

Blastingnews

(Di venerdì 1 giugno 2018) Nell'immaginario collettivo, il calciatore di Serie A è visto come una persona costantemente felice, in grado di poter realizzare ogni proprio sogno grazie a una grande disponibilità economica. Nella realtà dei fatti, però, dietro al ricco professionista, si nasconde sempre un uomo che, in quanto tale, possiede fragilità e insicurezze. Proprio Gianluigi, uno dei giocatori più conosciuti nel panorama calcistico mondiale, ha nuovamente spiegato che la parola ricchezza non è sinonimo di felicità. Il periodo più buio Nonostante Marilyn Monroe preferisse piangere sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di un vagone del metrò, lo stato emotivo caratterizzato da tristezza e sconforto risulterebbe invariato. Secondo quanto riferito da Gianluiginel libro "Demoni", nel lontano 2004 fu colpito da una grave forma di depressione, che si trascinò dietro per ...