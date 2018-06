Brooks presenta la nuova tecnologia DNA Loft con le Glycerin 16 GALLERY

sportfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) Con le16laDNAper un’esperienza di corsa più morbida. Il brand rinnova il proprio impegno verso l’innovazioneper garantire massimo comfort e alti livelli di ammortizzazione Ogni runner è alla ricerca della propria esperienza di corsa, e chi cerca il massimo del comfort e della resistenza, senza rinunciare alla leggerezza, trova in16 la risposta migliore: ammortizzazione ancora più morbida. Questa sensazione è frutto di una nuovissima: si chiama DNAla introduce sul mercato per la prima volta proprio con il più amato dei suoi modelli, portando a un nuovo livello l’esperienza di chi indossa la calzatura cushion per eccellenza. “Dopo il lancio del DNA AMP, la nostracon il massimo ritorno di energia, ci siamo proposti di tornare in laboratorio per realizzare la stessa ...