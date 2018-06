Brooks Glycerin 16 | una corsa ancor più morbida con la tecnologia DNA LOFT

vanityfair

: Brooks Glycerin 16: evoluzione del DNA - runlovers : Brooks Glycerin 16: evoluzione del DNA - aimpol : RT @runlovers: Brooks Glycerin 16: un nuovo livello di morbidezza e comfort - runlovers : Brooks Glycerin 16: un nuovo livello di morbidezza e comfort -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ammettiamolo: noi runner quando dobbiamo scegliere le scarpe da, siamo dei gran pignoli. Nulla ci sfugge. E ogni dettaglio è importante. Vogliamo tutto: comfort, resistenza, leggerezza e ammortizzazione., brand leader nella produzione di scarpe da, risponde a tutte queste richieste con le16, che in questa ultima versione sono state dotate di una nuovissima, DNA. «Dopo il lancio del DNA AMP, la nostracon il massimo ritorno di energia – spiega Carson Caprara, ‎Director of Global Footwear Product Line Management – ci siamo proposti di tornare in laboratorio per realizzare la stessa esperienza unica anche per i runner che invece cercano unaultra. Così abbiamo messo a punto il DNA, un nuovo materiale che si adatta alla falcata di chi le indossa e offre estrema morbidezza, senza compromettere la ...