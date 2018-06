Brasile nel caos Crolla Petrobras | dimissioni dell' ad

Enel in pole per il Brasile Ma Iberdrola studia blitz : il giorno della verità per la sfida tra Enel ed Iberdrola per il controllo della società brasiliana Eletropaulo. Ieri, entro mezzanotte, i due contendenti hanno inviato le offerte vincolanti in busta ...

Balo - la Svizzera nel destino : ricordate il super gol al Brasile? : ... segnando al Messico il gol della vittoria nella prima partita degli azzurri in Conf Cup, mostrando al mondo intero gli addominali che aveva sciorinato nella semifinale europea di Varsavia con i ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile 3-2 - le pagelle degli azzurri. Guerriero Zaytsev - Giannelli mani di fata - Juantorena magico : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri hanno compiuto un’impresa contro i Campioni Olimpici e si sono regalati una giornata magica. Di seguito le pagelle degli azzurri. IVAN Zaytsev: 9. Semplicemente stratosferico, demoniaco, trascinante, dominante. Una partita degna di uno dei migliori giocatori al mondo: non vedeva l’ora di tornare a ...

LIVE Italia-Brasile - Nations League Volley in DIRETTA : 0-1. Verdeoro perfetti nel primo parziale - 18-25 - : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile - la Classica battaglia da vincere! Più di una partita - serve l’impresa nella rivincita olimpica : Non è mai una semplice partita, non è mai un incontro banale, non è un match normale come tanti. Italia-Brasile è la partita per antonomasia, la grande Classica della pallavolo contemporanea, una battaglia campale, uno scontro totale tra due scuole di spicco e due filosofie di gioco differenti, tra due potenze che hanno vinto sei degli ultimi sette Mondiali (tre a testa consecutivi prima dell’affermazione della Polonia) e che si sono ...

Tragedia in Brasile - istruttore di kitesurfing muore nell'Oceano : THIENE - È morto in Brasile a 37 anni in un'uscita sull'oceano Atlantico in kitesurfing , sport estremo che praticava da tempo: vittima il thienese Christian Pesavento, 37 anni, che dal 2011 lavorava come gelatiere a Porto Seguro , nello Stato di Bhaia. Era istruttore di kitesurfing, ma l'...

Volley - Nations League 2018 : Italia all’assalto con Juantorena e Zaytsev! Sfide a Brasile - Germania e Serbia nel primo weekend : Ora si incomincia a fare sul serio, la lunga estate sta per iniziare, la Nazionale è pronta per tornare ad essere assoluta protagonista, l’Italia si prepara a disputare la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Kraljevo (Serbia) nel weekend del 25-27 maggio, dove affronteranno Germania, Brasile ed i padroni di casa in un fine settimana davvero da urlo che sarà già determinante per la qualificazione alla ...

'Trucco al sorteggio per Francia-Brasile nella finale '98' - la confessione di Platini - : Roma, 18 mag. , askanews, confessione choc dell'ex presidente della Fifa, Michel Platini, in riferimento al Mondiale di Francia '98. Platini ha detto a France Bleu di aver utilizzato un piccolo trucco ...

Brasile : i casi di malaria dovrebbero aumentare nel corso del 2018 : Secondo la Fondazione Oswaldo Cruz il Brasile potrebbe registrare un aumento del 50% dei casi di malaria nel corso del 2018: lo riportava ieri il quotidiano brasiliano “O Estado de S.Paulo”, che ha avuto accesso ai documenti della Fondazione. Nei primi mesi dell’anno in corso il Brasile ha registrato 50 mila casi di malaria: un incremento registrato dopo sei anni di riduzione dei casi della malattia. Secondo un ricercatore ...

Brasile : Fmi - economia crescerà del 2 - 3 per cento nel 2018 - elezioni sono elemento di rischio : Brasilia, 11 mag 20:54 - , Agenzia Nova, - In Brasile, il Prodotto interno lordo reale dovrebbe crescere del 2,3 per cento nel 2018, grazie "a condizioni esterne favorevoli" e ad "una... , Brb,

Enel spinge l'utile : +19%. Avanti sull'Opa in Brasile : Reti e rinnovabili spingono i conti del primo trimestre 2018 di Enel confermando l'importanza delle due gare che il gruppo sta cercando di assicurarsi in Brasile e in Italia: la prima riguarda la ...

Brasile - la first lady con l’animo da Baywatch : la moglie di Temer si getta nel lago per salvare il suo cane : Brasile, la first lady con l’animo da Baywatch: la moglie di Temer si getta nel lago per salvare il suo cane Il gesto eroico di Marcela nella residenza presidenziale. Secondo indiscrezioni la guardia del corpo… Continua a leggere L'articolo Brasile, la first lady con l’animo da Baywatch: la moglie di Temer si getta nel lago per salvare il suo cane proviene da NewsGo.

Brasile - palazzo di 26 piani si incendia e collassa su se stesso. Una persona sarebbe rimasta uccisa nel crollo : San Paolo, Brasile, un incendio divampa all’interno di un palazzo di 26 piani. Le fiamme divorano l’edificio che si affaccia su Paisandu Plaza fino a farlo collassare completamente. La struttura, sede della Polizia Federal era in stato di abbandono ma al suo interno trovavano comunque rifugio almeno cinquanta di famiglie. Secondo le autorità ci sarebbe una vittima, deceduta durante il crollo, mentre le altre persone sarebbero state messe in ...

Brasile : incendio in due edifici nel centro di San Paolo - un morto e tre feriti : Un incendio è divampato in due edifici nel centro di San Paolo, in Brasile, causando un morto e tre feriti. Le fiamme si sarebbero propagate attorno all’una e mezza di notte ora locale, provocando il crollo di uno dei due stabili. Uno dei due edifici, quello crollato, era in stato di abbandono, frequentato in maniera abusiva. Il secondo, ancora in piedi, era un edificio commerciale. L'articolo Brasile: incendio in due edifici nel centro di ...