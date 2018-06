Boxe femminile | Europei 2018 | le convocate dell’Italia ai raggi X Testa | Mesiano

oasport

(Di venerdì 1 giugno 2018) Glidisi disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 5 al 13 giugno. La Nazionale Italiana ha appena concluso un training camp ad Assisi ed è pronta per giocarsi e sue carte. Devono ancora essere comunicate le convocazioni ufficiali per la rassegna continentale ma non dovrebbero esserci grandi sorprese in seno a un gruppo che punta in particolar modo su alcuni totem. Spicca naturalmente Irma, la prima pugile italiana capace di di qualificarsi alle Olimpiadi: classe 1997, la campana combatte tra le 60kg e ha tutte le carte in regola per fare la differenza e punta alle medaglie dopo il bronzo ottenuto lo scorso anno ai Campionati dell’Unione Europea. Alessiaè invece la Campionessa del Mondo tra le 57kg e punta dritta al trionfo continentale dopo aver riportato nel Bel Paese un oro iridato che mancava da addirittura undici anni. La 26enne laziale, ...