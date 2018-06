Borsa : Europa positiva - Milano +1 - 4% : ANSA, - Milano , 1 GIU - Mantengono la vivacità fino alla fine le borse europee, con Madrid , +1,78%, che sorpassa Milano , +1,43%, dopo un rallentamento in concomitanza con il giuramento del nuovo ...

Borsa Milano chiude in rialzo +1 - 49% : 17.52 Seduta tonica per le Borse Europee. Piazza Affari chiude, con Ftse Mib a 22.109,55 punti a +1,49%, dopo un rallentamento in concomitanza del giuramento del governo Conte. Lo spread Btp/Bund si mantiene sotto quota 240. Positive Madrid (+1,78%),Parigi(+1,44%) e Francoforte a +1,2%. Bene, ma più cauta anche Londra con +0,45%. Gli acquisti si sono concentrati sulle banche italiane, con Banco Bpm +8,%, Bper +7,02%, Ubi Banca (+5,48) e ...