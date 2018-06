BORSA MILANO | balza in avvio dopo nuovo governo | forti i bancari

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura -0 - 08% - Fca a +2 - 05% (1 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia un nuovo mese con diversi dati macroeconomici in agenda, specialmente dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 05:27:00 GMT)

BORSA : Stabile Milano - che riporta un cauto -0 - 06% : TeleBorsa, - Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 21.784,18 punti.

BORSA - lieve calo a Milano : UnipolSai affonda : (Alliance News) - La pessima performance di UnipolSai traghetta il Mib in zona rossa, che vira così al ribasso rispetto ai guadagni registrati sin dall'avvio degli scambi. A scalare la vetta del listino...

BORSA giù con dazi - Milano piatta : -0 - 06% : Francoforte la peggiore , -1,4%, e giù Madrid sui timori di instabilità politica. Spread a quota 242 punti base, dopo essere scivolato in mattinata sotto i 230 punti.

BORSA MILANO poco mossa - bene Banco Bpm - cade Tenaris - a maggio -9% : ...il quadro di un pomeriggio scoppietante sonoarrivate le parole distensive di Donald Trump sulla Corea delNord e l'annuncio dei dazi Usa su alluminio eacciaio Tornando alla situazione politica ...

BORSA : Milano chiude piatta - -0 - 06% - : ANSA, - Milano, 31 MAG - La Borsa di Milano chiude piatta. L'indice Ftse Mib segna lo 0,06% a 21.784 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura -0 - 08% - Fca a +2 - 05% (31 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI ci sono dati macroeconomici in agenda, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:41:00 GMT)

BORSA : Milano amplia calo con attesa Governo - pesano dazi : ANSA, - Milano, 31 MAG - La Borsa di Milano gira nervosamente in negativo ed aumenta le perdite sul finale di seduta, in linea con l'andamento degli altri listini europei. Sull'andamento di Piazza ...

BORSA Italiana oggi/ Milano news : Fca a +2 - 5% - Mediobanca a -2 - 4% (31 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Per Piazza Affari oggi ci sono dati macroeconomici in agenda, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:49:00 GMT)

BORSA : Milano sale in attesa Governo : ANSA, - Milano, 31 MAG - La Borsa di Milano scommette sulla formazione del nuovo Governo e procede in terreno positivo. Il Ftse Mib è in rialzo dello 0,5% a 21.914 punti. Bene le banche con in testa ...

BORSA MILANO in rialzo - sollievo su politica - ma cautela : I giornali parlano di una candidatura al ministerodell'Economia dell'ex-vicedirettore di Bankitalia, PierluigiCiocca, nome che darebbe ulteriore sicurezza ai mercati,aggiungendo però che la voce è ...