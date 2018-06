Bollo auto | più guidi più paghi | arriva la tassa di circolazione Europea

Bollo auto - scatta il countdown : ultimo giorno per pagare : automobilisti di tutta Italia: occhio alla scadenza. Oggi, giovedì 31 maggio 2018, è l'ultimo giorno per pagare il Bollo auto. Ultime 24 ore quindi per i...

Bollo auto europeo : si pagherà in base all’uso dell’auto ? : In futuro il costo del Bollo auto potrebbe essere legato al numero di km percorsi ogni anno, ma anche alle emissioni inquinanti emesse dal veicolo Nella discussione che si è tenuta alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo si è parlato di un nuovo Bollo auto – conosciuto anche come tassa di possesso – che non sarà più a livello statale, ma europeo. Il pagamento di questa innovativa tassa di possesso vanterà un “rivoluzionario” sistema di ...

Rivoluzione Bollo auto : si pagherà in base ai chilometri percorsi : Arrivano importanti novità per gli automobilisti di tutta Europa: la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato diversi emendamenti alla direttiva proposta dalla Commissione che hanno lo scopo di rendere la...

Bollo auto : per chi non paga niente revisione - ecco tutte le novità 2018 : In tema di Bollo auto e revisione ci sono una serie di novità: la prima riguarda proprio l’introduzione di un certificato di revisione reso obbligatorio dal dm 214/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/45. Tale documento contiene dati come: il numero e la targa del telaio, la lettura del contachilometri, il luogo e la data del controllo, la categoria del veicolo, le carenze individuate, il risultato del controllo tecnico, numero dei ...

Bollo auto - come si calcola : Dal 1º gennaio 1998 è cessato l’obbligo di esporre sul parabrezza della propria automobile il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché il dovere, per i conducenti di motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso da esibire su richiesta di Forze dell’Ordine o Guardia di Finanza che così sono state liberate dall’incombenza di effettuare controlli o sanzioni sul pagamento del Bollo. Una libertà, ...

Bollo auto - la scadenza a maggio : Chi possiede una automobile, dovrebbe tenere costantemente d'occhio le scadenze del Bollo, soprattutto in questi giorni, perché il 31 di maggio 2018 è prevista una scadenza per le autovetture con oltre 35 Kw e con Bollo oramai scaduto nel mese di aprile 2018. Alcune Regioni d'Italia non hanno stabilito regole diverse, e sono proprio quelle Regioni entro le quali i proprietari delle autovetture devono rispettare la scadenza della tassa ...

Bollo auto - più ingombri e più paghi. Così tuteliamo salute e ambiente urbano : Quasi tutte le città italiane ed europee hanno dimensioni a misura d’uomo. A piedi, a cavallo, al più in carrozza. Per più di 100 anni hanno accolto a fatica la crescita esponenziale delle auto e (fino a un certo punto) sono riuscite ad adattare la scala dello sviluppo urbano alla mobilità a motore. Durante il boom economico, edilizio e infrastrutturale del nostro Paese, l’auto media – per esempio, la 1100 Fiat prodotta fino al 1969 ...

“Bollo auto gratis 3 anni”. E non è uno scherzo : come non pagare la tassa più odiata : Tre anni con il bollo gratis. Un sogno che può diventare realtà per molti cittadini. Non è un mistero infatti che tra tutte le imposte il bollo auto sia la più sgradita. E sono in molti quelli che adesso cantano vittoria. La decisione è arrivata nei giorni scorsi. L’ iniziativa rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa e la qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico. Peccato che riguardi esclusivamente i ...