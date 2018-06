Boldrini | presente in piazza contro inaudite pressioni su Mattarella

romadailynews

(Di venerdì 1 giugno 2018): chi si appresta a governare fino poche ore fa accusava presidente Repubblica Roma – Di seguito le parole di Laura, deputata di LeU. “Saròalla manifestazione diSanti Apostoli a Roma. Che nasce come risposta allemesse in attoil presidente, volte ad annullare le sue prerogative costituzionali. È inaccettabile che le stesse forze politiche che ora si apprestano a governare l’Italia solo poche ore fa proponevano la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica”. “Si è costituito il governo più sbilanciato a destra che ci sia mai stato nella storia repubblicana. Con un programma che descrive un’Italia rassegnata e perdente e che non ha l’ambizione nè la capacità di creare nuovo sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle persone. Se questo ...