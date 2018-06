“Boicottate Just Eat e Foodora” | Bologna lancia la protesta

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) "Se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. Se è un invito a boicottare chi non ha firmato? Certamente". Parola di Virginio Merola, sindaco di, in occasione della firma della prima carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano che tutela i cosiddetti rider, assicurando loro la sicurezza su lavoro e un equo compenso.Una firma storica, ma disertata da molti giganti delle consegne al domicilio attivi in città comeeat, Deliveroo, Glovo e Foodora. Merola ha allora invitato i suoi cittadini a boicottare i colossi del food delivery a scegliere le uniche due (al momento) piattaforme firmatarie: Sgnam e Mymenu, marchi della nuova società Meal srl che rappresentano circa 300 lavoratori in Italia di cui 140 nel capoluogo emiliano.tutela i riderComplessivamente, dunque, su circa 500 riders attivi ...