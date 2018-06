Bobo Vieri-Costanza Caracciolo | sarà una bambina?

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri aspettano una bambina [FOTO] : 1/14 ...

Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi : aspetta una bambina da Bobo Vieri : Costanza Caracciolo è incinta di cinque mesi: l’ex Velina aspetta una bambina da Bobo Vieri Costanza Caracciolo è incinta di Bobo Vieri! Dopo le foto che mostravano un pancino sospetto, la conferma arriva dal settimanale Spy, che fornisce numerosi dettagli sulla gravidanza dell’ex Velina di Striscia la notizia. Costanza, da sempre grande amica di Federica […] L'articolo Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi: aspetta una bambina ...

Ciao - Bomber… Bobo Vieri - quella foto rubata che “stravolge” la sua vita. Nulla sarà più come prima : Avete presente Bobo Vieri? Che bomber. Sì, lo conoscono tutti con questo appellativo e no, non c’entra solo il pallone e i gol effettivamente segnati. Se Vieri viene chiamato Bomber è per via di tutte le donne che ha avuto nella sua vita. Donne di cui Vieri parla nel libro “Chiamatemi bomber”. “E poi molte delle donne con cui sono stato – e neppure può immaginare quanti e quali – non hanno voluto che facessi il loro ...

Relax per Bobo Vieri - lo scherzo è esilarante [VIDEO] : Bobo Vieri è stato uno dei migliori attaccanti italiani, adesso è grande protagonista anche fuori dal campo. L’ex calciatore ha preso parte alla partita d’addio di Andrea Pirlo, adesso continua a rilassarsi come dimostra l’ultimo video pubblicato su Instagram. Relax al sole per Bobo Vieri, il gavettone a bordo piscina rovina il momento magico dell’ex attaccante. Ecco il video pubblicato. GUARDA IL VIDEO –> Relax ...

La notte del maestro - esilarante Bobo Vieri : “dov’è il mio nome?” [FOTO] : Nelle giornata di ieri è andata in scena la notte del maestro, addio al calcio di Andrea Pirlo, grande spettacolo con grandi campioni in campo. Il più scatenato è stato sicuramente Bobo Vieri, autore di un gol e di una pazza esultanza, è stato protagonista anche prima del match. L’ex attaccante si è ritrovato nello spogliatoio dell’Inter, Vieri si è accorto che nello spogliatoio nerazzurro, sulle pareti, ci sono i nomi di tanti ...

Addio al calcio Andrea Pirlo - lo show di Bobo Vieri negli spogliatoi : scherza con Cassano - Gattuso e gli altri : Il Maestro scende dalla cattedra. E a salutarlo, com’è giusto che sia, alcuni dei maggiori interpreti dello sport che lo ha visto indiscusso protagonista. San Siro si è acceso per la ‘Notte del Maestro‘, la partita di Addio di Andrea Pirlo. Sugli spalti hanno risposto all’appello del numero 21 in 45mila, in campo tante stelle di ieri e oggi, colleghi che hanno condiviso alcune delle tappe della sua strepitosa carriera, divisa ...

Bobo Vieri mattatore all'addio al calcio di Pirlo : Prima dello show in campo per festeggiare l'addio al calcio di Andrea Pirlo , c'è stato un vero e proprio spettacolo comico negli spogliatoi del Meazza. One man show Christian Vieri . L'ex bomber , ...

Calcio - Bobo Vieri imita l’amico Andrea Pirlo. E lui si vendica così : Bobo Vieri ha pubblicato sul proprio profilo instagram un video per annunciare la partita d’addio al Calcio giocato di Andrea Pirlo (il 21 maggio a San Siro). E per l’occasione l’ex bomber (da sempre molto attivo sui social network) si lancia in un’imitazione del compagno centrocampista L'articolo Calcio, Bobo Vieri imita l’amico Andrea Pirlo. E lui si vendica così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bobo Vieri imita Pirlo : il VIDEO esilarante che ha scatenato il web : Bobo Vieri sempre più scatenato, l’ex attaccante grande protagonista fuori dal campo, l’ultima vittima è stato Andrea Pirlo, imitazione esilarante che ha scatenato la reazione del web. “Ciao, sono Andrea, volevo dirvi che il 21 maggio ci sarà la mia partita di addio a San Siro. Mi raccomando venite che ci sarà da divertirsi”. “Ci sarà da divertirsi perché tu non giochi, Bobo!”, questo il botta e risposta tra i ...

Da Best a Bobo Vieri - tutti i calciatori playboy : Fama, ricchezza, bellezza e un certo savoir-faire. Sono tante le qualità che spingono un calciatore a diventare un'icona anche fuori dal campo. Per alcuni di loro, le troppe donne sono state anche ...