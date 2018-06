BMW X3 - Una settimana con la xDrive M40i Day 5

BMW X3 - Una settimana con la xDrive M40i [Day 4] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la BMW X3 xDrive M40i. Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, saliamo su una sport utility davvero sfiziosa: la BMW X3 xDriveM40i, versione top di gamma, che costa 72.500 euro. Con la sua lettera M bene in vista è pure la più prestazionale della gamma 0-100 in 4,8 secondi e velocità massima di 250 km/h e il merito va al gran motore sei cilindri in linea di tre ...

E la BMW premia una Ferrari del 1958 - : Doppia vittoria per l'Alfa Romeo 33/2 Stradale del 1968 al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, sul lago di Como, il più prestigioso Concour per vetture d'epoca del mondo. Dopo aver conquistato i favori del pubblico vincendo la Coppa d'Oro a Villa d'Este, l'Alfa Romeo 33/2 Stradale si è aggiudicata anche il Trofeo BMW Group Italia assegnato per Referendum ...

BMW X3 - Una settimana con la xDrive M40i [Day 1] : In modalità Sport , c'è anche l'Individual, , inoltre, il sound si arricchisce di uno scoppiettio in rilascio, di tono corsaiolo, che farà felici i cultori della materia. Certo, la X3 con la M non è ...

BMW M5 Competition - la berlina che va come una supercar : Per gente cresciuta in un periodo in cui una Ferrari F355 era in grado di sviluppare 380 CV e una F50 ne raggiungeva 520, potenze sopra i 600 CV sono roba da super super car. La costante evoluzione portata dai più importanti brand automobilistici nel settore motoristico ha, in realtà, fatto sì che valori di questo tipo siano, oggi, disponibili anche su vetture che possono essere guidate tutti i giorni, senza il minimo impegno, pronte a ...

L’omicida è Cosimo Balsamo - pregiudicato. Si cerca una BMW nera La diretta video : Sparatoria nei locali di una società che si occupa di compravendita di veicoli: un uomo sarebbe entrato nella sede dell’azienda e avrebbe sparato sui lavoratori, uccidendone uno e ferendo gravemente anche un 75enne