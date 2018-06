Bio-ibridi | il futuro della robotica sono i cyborg

wired

(Di venerdì 1 giugno 2018) Un tempo li immaginavamo rigidi, ingombranti, impacciati. Ammassi di metallo e circuiti che si muovono lentamente e parlano con voci asettiche. Oggi sta cambiando tutto: i robot delmacchine morbide, aggraziate, bio-ispirate, in grado di replicare con naturalezza gesti e comportamenti di un essere vivente (qualcuno ha pensato aidi Westworld?). Per costruirli si usano nuovi materiali soft, silicone, polimeri high tech, nanomateriali. E in alcuni casi, si fa anche di più. È la cosiddettabioi-brida: automi che integrano tessuti e cellule viventi insieme a componenti elettronici e strutture sintetiche più tradizionali. Autenticiinsomma, pensati per replicare ancor più fedelmente le prestazioni di un corpo biologico, garantendo al contempo la precisione e l’affidabilità di un dispositivo elettronico. Un buon esempio arriva proprio in questi giorni dal ...