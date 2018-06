Berlusconi | ' Noi voteremo no al governo'

Berlusconi : «Votero no al governo - noi all'opposizione» : ForzaItalia conferma al scelta di non dare la fiducia al neonato governo Conte. In una nota Silvio Berlusconi afferma: 'Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in ...

Berlusconi : 'Voterò no al governo - noi all'opposizione' : ForzaItalia conferma al scelta di non dare la fiducia al neonato governo Conte. In una nota Silvio Berlusconi afferma: 'Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in ...

Berlusconi preoccupato difende il presidente : "Ma noi pronti al voto" : Non una parola di critica, però, per Matteo Salvini, che con Luigi Di Maio voleva imporre per il governo giallo-verde l'euroscettico Paolo Savona come ministro dell'Economia. Il leader di Forza ...

Berlusconi : 'Governo M5s-Lega si farà - ma noi controlleremo' : "Questo governo tra M5s e Lega si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far sì che ciò che non fa bene all'Italia non venga fatto". Lo ha detto il leader di ...

Berlusconi e lo spread : nel 2011 colpo di Stato contro di lui - oggi “voglia di aiutare l’Italia. “Ue si preoccupa per noi” : Nel 2011 era il grimaldello che portò al colpo di Stato che fece cadere il suo governo per portare al potere gli euroburocrati. oggi è il sintomo della “voglia di aiutare l’Italia”. Il rapporto tra Silvio Berlusconi e lo spread vive una giornata paradossale, con il differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi che si trasforma da strumento truffaldino contro Forza Italia a scudo per la tenuta dei conti di una ...

Pd : Martina - noi opposizione ma non con Berlusconi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – All'opposizione con Forza Italia? "Noi stiamo dall'altra parte. Berlusconi sta nel centrodestra". Lo ha detto Maurizio Martina a Di Martedì su La7.

Noemi Letizia stronca 'Loro 2' di Sorrentino/ Ex papi-girl : "noioso e delirante - Berlusconi non è così" : Noemi Letizia stronca "Loro 2" di Paolo Sorrentino, in uscita nei cinema. Per l'ex papi girl è delirante, surreale, esagerato. Dà un'immagine esasperata degli episodi legati a Berlusconi

Governo Lega-M5s - Berlusconi : 'Nessun veto - ma noi non voteremo la fiducia' - Di Maio : 'Ha prevalso la responsabilità' : "Se un'altra forza politica della coalizione ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con il M5s, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o ...

La sfida di Berlusconi al «doppiogiochista» Salvini : sia lui a farsi carico di una rottura tra noi : E il braccio destro di Berlusconi ha espresso il suo giudizio sul nuovo mondo l'altra sera, a un convegno su Andreotti: «Allora si trovavano soluzioni a problemi difficili perché c'era una classe ...

Giorgetti - "Berlusconi appoggio esterno a Governo Lega-M5s"/ Caos Centrodestra : Forza Italia - "noi leali" : Di Maio, "il nuovo voto è colpa di Matteo Salvini": attacco M5s alla Lega, ipotesi data 22 luglio. Giorgetti, "Berlusconi vota il Governo neutrale? Fine del Centrodestra"

Governo neutrale - Centinaio (Lega) : “Noi vogliamo esecutivo politico. Su Berlusconi non metto mani sul fuoco” : “Il presidente Berlusconi ci ha detto e ha detto a Mattarella che il centrodestra è unito, di più non so. Noi non lo votiamo, io mi fido del mio segretario Matteo Salvini, sul resto non ci posso mettere le mani sul fuoco… mi fido però della parola e la parola per me conta tantissimo”. Così il capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio, commenta l’ipotesi che Forza Italia si defili per sostenere, insieme al Pd, un ...