Benvenuto Giugno 2018 | ecco da cosa deriva il nome del “Mese del Sole”

(Di venerdì 1 giugno 2018) Terminato Maggio, inizia: ma perché il sesto mese dell’anno si chiama così? Conta 30 giorni ed è il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale e il primo dell’inverno nell’emisfero australe. Ildalla dea Giunone, moglie di Giove. Viene anche chiamato “Mese del Sole” in quanto è proprio ache si verifica il solstizio d’estate: l’asse terrestre presenta un’inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell’arco di un giorno. Tra le Festività del mese ricordiamo che il 2è la Festa della Repubblica. Il calendario romano e gregoriano Marzo rimase il primo mese dell’anno sino alla metà del II secolo d.C.: dopo tale data, l’inizio dell’anno venne identificato con Gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i consoli e i magistrati. Fino al 46 a.C. ...