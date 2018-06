Belen Rodriguez e Andrea Iannone | è già crisi?

Belen Rodriguez - prima a scuola e poi senza veli su Instagram Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di uno dei personaggi più chiacchierati e criticati del nostro panorama televisivo, Belen Rodriguez. L'argentina infatti ieri sera ha di nuovo attirato l'attenzione di tutti i suoi followers, postando sui suoi Social account qualcosa di veramente sorprendente. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Belen Rodriguez e la tv Da qualche anno a questa parte Belen ...

Belen Rodriguez svela quanto guadagna! Somme da capogiro! : Siete curiosi di capire Belen Rodriguez quanto guadagna? La showgirl argentina ha dichiarato quanti soldi percepisce all’anno, una somma da far accapponare la pelle. E’ inutile dire che dopo averlo scoperto il popolo del web si è indignato. E come dargli torto! Signore e signori, oggi siamo in grado di dirvi quanto guadagna Belen Rodriguez. Ma esattamente cosa viene pagato alla showgirl? Non sa recitare, non sa cantare e non è in ...

Belen Rodriguez - prima a scuola e poi senza veli su Instagram : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei personaggi più chiacchierati e criticati del nostro panorama televisivo, Belen Rodriguez. L'argentina infatti ieri sera ha di nuovo attirato l'attenzione di tutti i suoi followers, postando sui suoi Social account qualcosa di veramente sorprendente. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Belen Rodriguez e la tv Da qualche anno a questa parte Belen Rodriguez è ...

Gossip : Belen Rodriguez a ruota libera su Corona - le bugie e i ritocchini : La sincerità è sicuramente una delle doti di Belen Rodriguez più apprezzate dal pubblico; da quando è un personaggio, infatti, la showgirl ha conquistato consensi sia con la sua indiscutibile bellezza che con la schiettezza che la contraddistingue. Questa qualità, è venuta fuori anche nell'intervista che la sudamericana ha rilasciato al giornale di Gossip ''Chi'' in questi giorni: la 33enne, infatti, ha parlato di tutto (anche di argomenti ...

Belen Rodriguez - schiaffo alla miseria : 'Potrei smettere di lavorare'. Quanto guadagna : 'Potrei smettere di lavorare', dice Belen Rodriguez . Come mai? Perché è già ricchissima. 'Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare', dice. E ...

Belen su soldi - ritocchini ed amore! La Rodriguez sincera al 100% : “denaro? Potrei non lavorare più” : Dai sogni ricorrenti all’intervento di chirurgia estetica al seno: Belen Rodriguez si confessa in una lunga intervista a cuore aperto Belen Rodriguez si confessa per l’ennesima volta agli italiani. In una lunga intervista l’argentina parla di quello che ancora non sappiamo di lei, come i suoi sogni ricorrenti e il motivo dell’operazione di chirurgia estetica al seno. Al settimanale ‘Chi‘ la bellissima showgirl ...

Belen Rodriguez non crede più nel matrimonio : ‘Ne sono stata devastata’ : “Mi avevano spiegato che una volta che uno si sposava era per sempre (…) ma ho sofferto che non potrei neanche spiegarlo, ne sono stata devastata”: questa la spiegazione che dà Belén Rodríguez al settimanale Chi quando le viene chiesto come mai abbia deciso di non sposarsi di nuovo e perché non creda più nel matrimonio. L’argentina ha infatti spiegato che il divorzio con Stefano De Martino (“Quando dopo quattro anni ...

Belen Rodriguez non si sposerà mai più : “Ho sofferto troppo” : Belen Rodriguez non si sposerà mai più. A svelarlo è proprio la showgirl argentina, che torna a parlare del divorzio con Stefano De Martino. “Ho sofferto troppo” ha svelato al settimanale Chi, commentando la fine dell’amore con il ballerino da cui ha avuto il piccolo Santiago. Era il 20 settembre del 2013 quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si giurarono amore eterno con una cerimonia romantica a Comignano, paesino in ...

