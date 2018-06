Bce compie 20 anni | un compleanno da non festeggiare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 giugno 2018) Oggi (1° giugno 2018) è ildella Banca Centrale Europea e non mi va di farle gli auguri.infatti 20l’organismo istituito il 1° giugno 1998 a seguito della liquidazione dell’Istituto Monetario Europeo (Ime), che di fatto rappresentava un organismo temporaneo nell’ottica di un’unione monetaria (che poi è avvenuta) e che si poneva come scopo quello di cooperare al rafforzamento della collaborazione tra le banche centrali. In verità la creatura iniziò a camminare da sola dal 1° gennaio 1999 quando ufficialmente cominciò le proprie attività e, ad oggi, è la maggiore autorità in termini di definizione della politica monetaria (controllo dei tassi di interesse) per i 19 paesi della “zona Euro”, nonché per il controllo sugli istituti di credito e sulla stabilità dell’intero sistema finanziario. Insieme ai suoi germani maggiori (Fondo Monetario Internazionale e ...