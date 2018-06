Battlefield V | gli sviluppatori annunciano la nuova modalità multiplayer Airborne

Battlefield 5 : il sistema di fuoco è stato migliorato in base al feedback dei giocatori di Battlefield 1 : I giocatori di Battlefield V potranno avvertire meno "casualità" negli scontri a fuoco di questa nuova iterazione della saga, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere, il sistema di fuoco è stato complessivamente migliorato tenendo conto del feedback raccolto dai giocatori di Battlefield 1. Essi hanno sottolineato l'incapacità di avere il controllo completo di uno scontro a fuoco, e considerando che il 99% del tempo che il giocatore spende sul ...

Battlefield V : DICE conferma che il feedback dei giocatori non sarà ignorato - gli sviluppatori giustificano l'utilizzo del braccio protesico : EA e DICE hanno recentemente presentato in via ufficiale Battlefield V con un nuovo trailer e, sorprendentemente, molte persone hanno finito col contestare il gioco a causa delle varie "imprecisioni storiche" riscontrate. Si è parlato delle donne soldato, che i critici sostengono non fossero presenti nella Seconda Guerra Mondiale (in realtà le donne hanno partecipato al conflitto in ruoli di supporto ma non solo) , ma sono arrivate critiche ...

Battlefield 5 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Battlefield 5: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Battlefield 5 su PC Windows Battlefield 5 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Battlefield 5. Chi ha intenzione di giocare a Battlefield 5 su PC farà bene a […]

Battlefield 5 avrà la Battle Royale? Cosa hanno detto gli sviluppatori : Durante l'evento di presentazione di ieri 23 maggio, DICE non ha menzionato la tanto decantata Battle Royale (divenuta ormai un fenomeno mondiale grazie a Fortnite, al punto che Treyarch ne farà una delle modalità cardine di Call of Duty Black Ops 4) per Battlefield 5. Ma siamo sicuri che questa feature sarà assente dal nuovo capitolo della serie sparatutto targata EA? I vari producer del gioco presso DICE hanno recentemente parlato dello ...

Niente Battle Royale per Battlefield V - ma gli sviluppatori non escludono la modalità : La modalità Battle Royale di Fortnite è un fenomeno ormai conosciutissimo. PUBG, il progenitore del genere, sta ancora andando forte con aggiornamenti regolari. E anche Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità di questo tipo (anche se lo sviluppatore è cauto su quanto sarà grande). Con una modalità di così grande successo, sorprende il fatto che nel corso dell'evento di rivelazione di Battlefield V non sia stata nemmeno menzionata la Battle ...

Diretta streaming annuncio Battlefield 5 il 23 maggio : orario e ultimi dettagli : L’attesa sta per terminare. Questa sera, mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 22:00 è in programma la presentazione ufficiale di Battlefield 5, l’attesissimo nuovo capitolo del gioco sviluppato da DICE. Nel corso delle ultime settimane sono trapelati numerosi rumor sul gioco che dovrebbe essere ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Queste informazioni sono state confermate da un teaser pubblicato online pochi giorni fa e che potete vedere ...

DLC gratis per Battlefield 1 e 4 dal 22 maggio : scadenze e dettagli : Electronic Arts ha annunciato una promozione a tempo limitato per Battlefield 1 e 4. Il DLC In the name of the Tsar di Battlefield 1 e l'espansione Final Stand di Battlefield 4 saranno disponibili gratis per un periodo di tempo limitato sugli Store online di PS4, Xbox One e PC. scadenze per i DLC gratis di Battlefield 1 e 4 Tutti coloro che sono in possesso di Battlefield 1 e 4 possono già scaricare gratuitamente In the Name of the Tsar e ...

Nuove indiscrezioni Battlefield 5 - DICE stuzzica gli utenti su Twitter : Procedono senza sosta i preparativi di DICE per l'ormai atteso reveal di Battlefield 5: il nuovo capitolo della serie saparatutto in prima persona ha già ampiamente suscitato la curiosità della community di giocatori che, sazi delle vicissitudini belliche offerte da Battlefield 1, sono pronti a tuffarsi in una nuova esperienza ludica. Ancora fitto il mistero in merito ai contenuti che gli sviluppatori propineranno ai propri utenti, con le voci ...

Cosa cambierà in Battlefield 5 : più mappe - battaglie uniche e novità da EA : Battlefield 5 avrà delle "battaglie uniche" e nuove sfide. L’annuncio è stato dato direttamente da Electronic Arts durante il resoconto del Q3 in riferimento all'anno fiscale terminato il 31 marzo. Dai primi dati svelati si apprende che il settore digitale è stato davvero redditizio per l'azienda. Durante il recente incontro con gli investitori, Electronic Arts ha confermato che Battlefield 5 uscirà nel corso del terzo trimestre del 2018. Per ...

Battlefield 1 : DICE interromperà gli aggiornamenti mensili a giugno : Con circa 18 mesi all'attivo e con un nuovo capitolo in vista, DICE ha annunciato che a partire da giugno cesseranno gli aggiornamenti mensili per Battlefield 1. Come riportato da Videogamer.com il team ha però assicurato che ci saranno ancora patch ma incentrate sulla risoluzione di bug piuttosto che sull'introduzione di nuovi contenuti.DICE ha inoltre annunciato che la mappa Breccia contenuta nel DLC They Shall Not Pass è ora disponibile ...