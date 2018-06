Barriera Corallina | stiamo uccidendo una meraviglia sopravvissuta 30 mila anni

La grande Barriera Corallina ha rischiato di morire cinque volte. E rischia ancora : Negli ultimi 30mila anni la grande barriera corallina australiana è sopravvissuta a ben cinque eventi in cui ha rischiato di morire per colpa dei bruschi cambiamenti climatici. Una storia, questa, che potrebbe ripetersi anche oggi. A raccontarlo su Nature Geosciences sono stati i ricercatori australiani dell’Università di Sidney che, per la prima volta, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione della barriera corallina in questo ...

Australia - fondi per Barriera corallina : 10.30 Il primo ministro Australiano,Turnbull, ha dichiarato che saranno sbloccati più di 500 milioni di dollari Australiani (312 milioni di euro) per difendere la grande barriera corallina, minacciata dall'aumento della temperatura delle acque, dall'industria, dall'agricoltura e dall'Acanthaster planci, una stella marina invasiva che divora i coralli. Estesa per 348.000 km/q, la barriera costituisce il più grande insieme corallino del mondo e ...

Ambiente : stress da calore - morto un terzo della Grande Barriera Corallina australiana : Secondo una ricerca internazionale pubblicata su Nature, condotta da Terry Hughes, direttore dell’ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, i coralli della Grande Barriera Corallina australiana hanno una tolleranza allo stress da calore più bassa rispetto a quanto ritenuto finora e ciò contribuisce a cambiamenti permanenti nel mix di specie in alcune aree incontaminate. Lo studio ha indagato sulla connessione fra il livello di ...