Banda dei borseggi | le ragazze dal cappello di paglia | Video

"S Banda ti - condizionati moltissimo dall'uso dei social". Il questore traccia il profilo degli arrestati per i fatti di Torino : Giovani, sfacciati, si procuravano denaro attraverso rapine che ostentavano sui social network. Soldi poi spesi in vestiti e viaggi. È questo il profilo dei giovani maghrebini, tutti di età compresa fra i 18 e i 20 anni, che sono stati arrestati con l'accusa di aver suscitato l'onda che ha portato ai fatti di piazza San Carlo a Torino , dove una donna ha perso la vita e molte persone sono rimaste ferite."Erano andati lì con ...

Milano : blitz dei nas - sgominata Banda dedita a traffico di farmaci (2) (2) : (AdnKronos) – I traffici avvenivano “con modalità assolutamente spregiudicate”, illegali e senza alcun controllo neanche sulle varie fasi del trasporto, dello stoccaggio e della distribuzione. La vendita veniva condotta tramite una “filiera non autorizzata e non controllabile”, utilizzando intermediari stranieri che in molti casi erano addirittura estranei al settore sanitario: alcuni lavoravano come ristoratori ...