Banca centrale europea festeggia ventesimo compleanno

Turchia - Erdogan si affida alla Banca centrale per uscire dalla recessione : ... secondo gli osservatori di politica internazionale, Erdogan ha accelerato le votazioni per ottenere una nuova investitura popolare prima che le difficoltà dell'economia lo mettano in difficoltà e lo ...

Turchia - Banca centrale semplifica i tassi e li porta al 16 - 5% : Teleborsa, - La Banca Centrale della Turchia completa il processo di semplificazione dei tassi di interesse . L'Istituto Centrale ha stabilito che il tasso repo ad una settimana - finora all'8% - sarà ...

Turchia : lira in caduta libera - Banca centrale alza i tassi : ... soprattutto in dollari che rendono il paese vulnerabile in un contesto di normalizzazione della politica monetaria. L'aumento dei tassi negli Stati Uniti significa un aumento del prezzo del debito ...

Turchia - Erdogan si arrende : la Banca centrale alza i tassi al 16 - 5% per salvare la lira : La Banca centrale turca ha alzato i tassi di 300 punti base in una riunione di emergenza tenutasi mercoledì sera ad Ankara portando il tasso di

Finlandia - Olli Rehn nominato Governatore della Banca Centrale : Teleborsa, - Olli Rehn è ufficialmente il nuovo Governatore della Banca Centrale della Finlandia . Il Presidente della Repubblica ha infatti nominato l'ex Commissario agli Affari economici e monetari ...

QE - cosa può fare una Banca centrale per l'ambiente : L'acquisto di miliardi di titoli, viene argomentato, ha offerto liquidità soprattutto al sistema finanziario contribuendo alla crescita dei prezzi azionari, piuttosto che agire sull'economia reale. ...

Brasile : Banca centrale conferma tassi di interesse al 6 - 5% - attese erano per taglio al 6 - 25% : La banca centrale del Brasile ha deciso di confermare i tassi di interesse al 6,50 per cento. Il mercato si attendeva, invece, un taglio del costo del denaro di 25 punti base, portando il tasso di ...

Brasile - mossa a sorpresa della Banca Centrale : Quanto all'economia brasiliana, il Banco Central ha parlato di un " indebolimento dell'attività economica nel contesto di una ripresa tangibile ma graduale". La quasi totalità degli analisti stimava ...

Brasile : Banca centrale - a marzo contrazione dell'economia dello 0 - 74 per cento - lo 0 - 13 rispetto al 2017 : Brasilia, 16 mag 22:25 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale brasiliana ha divulgato oggi l'Indice di attività economica , Ibc-br, , indicatore che mostra l'andamento dell'attività... , Brb,

Turchia - Banca centrale pronta a misure per risollevare la lira : Teleborsa, - La Banca Centrale turca è pronta a scendere in campo per frenare il collasso della lira . Lo ha dichiarato l'Istituto in una breve nota spiegando che "saranno adottate le misure ...

Thailandia : Banca centrale lascia ancora i tassi all'1 - 50% : Ripetendo quanto già dichiarato in precedenza, l'istituto centrale ha sottolineato come l'attuale politica monetaria accomodante continui a favorire il proseguimento della crescita economica e spinga ...

Tesoro USA - nuove sanzioni all'Iran. Nel mirino Governatore della Banca centrale : Teleborsa, - Nuovo round di sanzioni contro l'Iran. Dopo l'annuncio della scorsa settimana del presidente americano Donald Trump che ha deciso di uscire dallo storico accordo sul nucleare iraniano, il ...