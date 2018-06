Bambino senza braccia cacciato dal ristorante perché può mangiare solo coi piedi

Bambino senza braccia cacciato dal ristorante : “Non può mangiare coi piedi” : Una donna dell'Arkansas, Stati Uniti, ha accusato un ristorante per discriminazione perché non ha voluto far mangiare suo figlio. Il motivo? Il Bambino non ha le braccia e i gestori dell"esercizio non volevano che utilizzasse i piedi per cibarsi.Suo figlio, infatti, è nato senza gli arti superiori e per lui l'unico modo per nutrirsi è quello di usare i suoi piedi, come fanno tutti gli sfortunati che si trovano questo handicap fisico.Bambino ...