Autovelox trappola | è guerra al Tar

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il "palo della luce 10/11" è diventato un incubo per migliaia di automobilisti. A quell'altezza di viale Fulvio Testi, dove il limite di velocità passa rapidamente dai 70 ai 50 all'ora, il Comune ha piazzato poco prima di Natale due" (uno per senso di marcia) che hanno scatenato polemiche e una gradinata di multe: 20.388 solo dal 12 al 31 dicembre, 49.822 tra gennaio e febbraio e quindi 70mila solo nei primi due mesi e mezzo di attività. C'è chi prima di ricevere a casa la notifica della prima sanzione ne ha collezionate una trentina, azzerando i punti sulla patente. Già intorno a marzo è nato su Facebook un "movimento" di protesta che si scambia commenti di rabbia e consigli su come evitare il salasso. La pagina "Multe Milano: viale Fulvio Testi-palo della luce 10/11" raduna circa 1.500 persone. Attraverso questo canale è nato un ricorso collettivo al Tar della ...