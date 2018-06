Auto : gruppo Bonaldi entra nella galassia Volkswagen : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa l’intesa, che sarà perfezionata a luglio 2018, tra il gruppo Bonaldi e Porsche Holding, emanazione diretta di Volkswagen, per l’acquisizione, attraverso la controllata Eurocar Italia, dell’intero pacchetto azionario di Bonaldi Motori, Bonaldi Tech e delle società immobiliari del gruppo. L’operazione tra Bonaldi e Porsche Holding porta l’azienda bergamasca, storica ...

Auto : gruppo Bonaldi entra nella galassia Volkswagen (2) : (AdnKronos) – “Siamo lieti di acquisire questa impresa ricca di tradizioni e di successi nel cuore economico dell’Italia che con le sue sedi ed i suoi 8 marchi del gruppo Volkswagen, gode di una performance di eccellenza sul mercato. Rimanendo nella tradizione della famiglia Bonaldi faremo di tutto per portare avanti questo successo”, spiega Johannes Sieberer, ad Automotive Retail Porsche Holding.Matthias Moser, ...

Gruppo FCA - Le alleanze con Waymo - BMW e Aptive e in futuro un'Autonoma di serie : Negli anni scorsi, il Gruppo FCA ha accumulato un innegabile ritardo rispetto ad alcuni concorrenti nel campo della guida autonoma. La situazione, sotto la guida di Harald Wester - nominato al vertice della direzione tecnica del Gruppo - dovrà cambiare in fretta, ma il lavoro da fare è ancora molto. E comprenderà una parte fondamentale di collaborazioni: oltre a quelle già avviate con Waymo e BMW, ce ne sarà anche una terza con Aptiv.In ...

Gruppo FCA - Si amplia la collaborazione con Waymo per la guida Autonoma : A poche ore dalla conferenza stampa in cui saranno presentati i piani strategici, il Gruppo FCA ha rilasciato un comunicato stampa in cui conferma e rafforza la collaborazione con Waymo, aprendo al futuro arrivo della guida autonoma anche sui prodotti di serie. probabile che ulteriori dettagli circa l'accordo siano presentati durante l'incontro con la stampa previsto per domani a Balocco, dove l'ultimo e attesissimo intervento di Sergio ...

Follia al safari : famiglia di turisti esce dall’Auto e viene inseguita da un gruppo di ghepardi : Il video è stato girato al safari nei Paesi Bassi, il Beekse Bergen. E mostra una famiglia francese che, uscita dall’auto (nonostante le regole del safari lo proibiscano) probabilmente per fare delle foto, viene inseguita da un gruppo di ghepardi. I turisti, tra cui anche una mamma con un bambino piccolo, vengono circondati dagli animali ma riescono a rientrare in auto. La scena è stata filmata da un altro gruppo di turisti in auto e ...

Gruppo CavAuto - La Chrysler Pacifica disponibile in Italia anche in versione Hybrid : La mega monovolume Chrysler Pacifica, sbarcata sul mercato Italiano circa due mesi fa, in versione benzina (con il V6 3.5 da 287 CV), sarà disponibile anche in versione ibrida. Il Gruppo Cavauto di Monza, che importa anche le Dodge RAM con lautorizzazione della FCA, ha introdotto nel suo listino la Pacifica Hybrid, che parte dal prezzo di 67.950 euro.V6 3.6 e due elettrici. La Hybrid ha un propulsore ibrido plug-in che abbina il motore a benzina ...

Pd-M5S - al Senato maggioranza risicata. Serve l’aiuto di Leu - gruppo misto e Autonomie : Pd-M5S, maggioranza sì ma risicata. Soprattutto al Senato. Prima ancora della prova su premiership e programmi, l’eventuale asse fra i Dem e i Cinque stelle deve fare i conti con i...

Toronto - furgone travolge gruppo di pedoni. Dieci morti e 25 feriti. Uno studente di 25 anni l'Autore della strage : NEW YORK - Un furgone è piombato su una decina di pedoni a Toronto, metropoli del Canada. Tragico il bilancio: Dieci morti e 25 feriti. l'autore della strage, arrestato, è...

DS 7 Crossback - la prima Auto connessa del gruppo PSA : I primi frutti della collaborazione del gruppo PSA con il marchio di tecnologia Huawei sono visibili già sulla nuova DS 7 Crossback. La Suv, infatti, è la prima vettura del gruppo francese a sfruttare la Connected Vehicle Modular Platform, un sistema di servizi connessi basato sull'internet delle cose. La DS ha così iniziato una vera e propria rivoluzione tecnologica che passerà anche dall'elettrificazione: il prossimo anno, infatti, debutterà ...

M5S chiude (di nuovo) la porta in faccia a Silvio Berlusconi. Il capogruppo Danilo Toninelli : "Mai con il Cav - non siamo Autolesionisti" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Volkswagen - Il parcheggio Autonomo del gruppo parte da Amburgo - VIDEO : Il futuro della mobilità firmata Volkswagen parte da Amburgo. La città del nord della Germania è stata infatti scelta per testare alcune delle più recenti innovazioni delle Case raggruppate sotto l'egida di Wolfsburg. Questo poiché la regione è in grado di offrire scenari diversi e infrastrutture moderne dove collaudare le tecnologie prima del lancio su scala globale. Gli shuttle della Moia. Tutto è partito due anni fa con la nascita ...

Monza - sbanda con l'Auto e travolge un gruppo di ciclisti per strada : Perde il controllo dell'automobile e travolge un gruppo di ciclisti che pedalava in senso opposto al suo. È successo domenica mattina a Villasanta, in provincia di Monza. Al volante c'era un uomo di ...