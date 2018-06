Auto | a maggio le immatricolazioni -2 | 8%

Il mercato dell'Auto torna in rosso a maggio : Teleborsa, - torna il segno meno nel mercato dell'auto italiano dopo la ripresa mostrata il mese precedente. La Motorizzazione, rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ...

Coco Avant Chanel - L'amore prima del mito/ Su Iris il film con Audrey TAutou (oggi - 31 maggio 2018) : Coco Avant Chanel-L'amore prima del mito, il film in onda su Iris oggi, giovedì 31 maggio 2018. Nel cast: Bruno Abraham Kremer e Etienne Bartolomeus, alla regia Anne Fontaine. (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:12:00 GMT)

Bob Dylan Day a Forlì il 25 maggio per festeggiare il compleanno del cantAutore : Venerdì 25 maggio 2018 si terrà il Bob Dylan Day a Forlì per festeggiare il compleanno del cantautore, il giorno dopo il compimento dei suoi 77 anni. Sarà una giornata fatta di tributi musicali, conferenze, dibattiti, una mostra fotografica e un djset. Bob Dylan Day: così Forlì festeggia il compleanno del cantautore Il Bob Dylan Day forlivese nasce da un progetto di Samuele Conficoni con la collaborazione di Marco ...

Bologna - incidente stradale a Molinella/ Auto contro albero - morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018) : Bologna, incidente stradale a Molinella: Auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Altro passo verso l’uscita di Iliad Italia : nuove Autorizzazioni oggi 21 maggio : Ci sono alcune importanti novità riguardanti Iliad Italia che ci avvicinano ulteriormente all'uscita nel nostro Paese del tanto atteso operatore. Dopo la questione di natura commerciale e legata alla distribuzione delle SIM che abbiamo trattato nel corso degli ultimi giorni sulle nostre pagine, oggi 21 maggio tocca necessariamente fornirvi un aggiornamento per quanto riguarda l'aspetto delle infrastrutture. Vediamo dunque come stanno le cose ad ...

Revisione Auto - dal 20 maggio cambia tutto. Ecco le nuove regole (e i controlli) : Novità in arrivo per la Revisione auto. Dal 20 maggio prossimo sarà infatti introdotto un certificato di Revisione che verrà rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo tecnico del veicolo. Il documento, messo a disposizione dell’intestatario dell’auto in forma cartacea, dovrà contenere alcuni dati come il numero e la targa del telaio, il luogo e la data del controllo, la lettura del contachilometri, ...

Bollo Auto - la scadenza a maggio : Chi possiede una automobile, dovrebbe tenere costantemente d'occhio le scadenze del Bollo, soprattutto in questi giorni, perché il 31 di maggio 2018 è prevista una scadenza per le autovetture con oltre 35 Kw e con Bollo oramai scaduto nel mese di aprile 2018. Alcune Regioni d'Italia non hanno stabilito regole diverse, e sono proprio quelle Regioni entro le quali i proprietari delle autovetture devono rispettare la scadenza della tassa ...

Dal 30 maggio al 4 giugno la Fiera dell'Auto a San Michele Salentino : Occasioni, spettacoli ed intrattenimento. In sintesi la proposta dell'edizione 2018 della Fiera dell'Auto di San Michele Salentino, la più importante manifestazione pugliese di settore. L'evento, organizzato da ...

Bollo Auto - chi deve pagare entro maggio : Scadenza Bollo , occhio alla data . entro il 31 maggio, infatti, i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con Bollo scaduto ad aprile 2018 - residenti in Regioni che non hanno stabilito termini ...

Biagio Antonacci Day : speciale Rai Radio2 sul cantAutore il 17 maggio : Biagio Antonacci DAY. Ancora grande musica su Rai Radio2 giovedì 17 maggio 2018 dalle 10:30 con la giornata dedicata al cantautore. Dopo Jovanotti, Laura Pausini, Negramaro e molti altri artisti a cui i programmi di Radio2 dedicano periodicamente alcune puntate speciali aperte al pubblico, sarà il turno del Biagio Antonacci. Biagio Antonacci Day a Rai Radio2 giovedì 17 maggio A partire dalle 10.:0 con Radio2 Social Club e l’ironia di Luca ...

MasterBox MB510L : ecco il case di Cooler Master il cui design rende omaggio alle Auto da competizione : Cooler Master, azienda taiwanese che da oltre 25 anni è un punto di riferimento nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni è lieta di annunciare il lancio ufficiale del case MasterBox MB510L, un prodotto il cui design rende omaggio alle auto da competizione e alle alte prestazioni.I dettagli nel comunicato ufficiale:Tra le caratteristiche più interessanti del case, sono degni di nota il ...