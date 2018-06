Australia | il parcheggiatore è un disastro | la Porsche finisce clamorosamente sotto il

sportfair

: Altro che doppia fila: il parcheggio è clamoroso - CatelliRossella : Altro che doppia fila: il parcheggio è clamoroso - aderenzis1 : Altro che doppia fila: il parcheggio è clamoroso - cristinareggini : RT @VikyBorgomeo: Australia, il disastro del parcheggiatore: la Porsche finisce sotto il Suv -

(Di venerdì 1 giugno 2018) La maldestra manovra di parcheggio dell’addetto di un Hotel ha provocato danni per decine di migliaia di euro Parcheggiare una super car evidentemente non è alla portata di tutti come dimostra la maldestra manovra di un addetto al parcheggio dell’hotel Hyatt Regency di Sydney, in, capace di distruggere letteralmente una911. L’impiegato dell’albergo doveva spostare ladi un cliente, quando con ogni probabilità non è riuscito a dosare bene l’acceleratore della vettura e quest’ultima è andata ad infilarsi a tutta velocitàun grosso SUV. In seguito all’incidente, la sportiva teutonica è rimasta letteralmente incastratail veicolo color arancio e per liberare il maldestrodall’abitacolo della vettura sono dovuti intervenire i pompieri. Per fortuna durante l’episodio nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali ammontano a decine ...