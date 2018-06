Audio e testo di Lungomare Latino di Guè Pequeno | il nuovo singolo estivo con Willy

Amore a prima insta - Shade | Testo - Audio - MP3 : Canzone Shade, Amore a prima insta: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Shade è Amore a prima insta: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si tratta di un tormentone autoironico e semiserio molto ben riuscito in perfetto stile “Shade” capace di rappare con una tecnica perfetta […]

Amore e Capoeira - Giusy Ferreri | Testo - Audio - MP3 : Canzone Giusy Ferreri, Amore e Capoeira: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Giusy Ferreri è Amore e Capoeira: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Per Amore e Capoeira, l’ultima delle loro canzoni, Takagi e Ketra formano un “trio meraviglia” con Giusy Ferreri, più Sean Kingston. La cantante, già con il duo e Baby K per Roma […]

Ho anche dei difetti - Amedeo Preziosi - Riccardo Dose - Awed | Testo - Audio - MP3 : Canzone Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Awed, Ho anche dei difetti: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Awed è Ho anche dei difetti: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Lo scorso 25 maggio è uscito in radio, nei digital store e sulle piattaforme […]

Dolor De Cabeza - Riki feat. CNCO | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Dolor De Cabeza, Riki feat. CNCO: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Dolor De Cabeza è Riki feat. CNCO: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il pezzo fa parte di Live & Summer Mania, in uscita il prossimo 15 giugno. […]

Audio - testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO - il nuovo singolo prima dell’instore tour : testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO sono disponibili alla fine di questa pagina. Il nuovo singolo inedito del vincitore in carica del circuito canto di Amici di Maria De Filippi è disponibile da oggi, domenica 27 maggio, alle ore 23.30, in digital download e in free streaming. La rotazione radiofonica risale invece a venerdì 25 maggio. Solo oggi però la canzone raggiunge anche gli store digitali di tutto il mondo. Il brano ...

Jesse James e Billy Kid - Baustelle | Testo - Audio - MP3 : Canzone Baustelle, Jesse James e Billy Kid: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Baustelle è Jesse James e Billy Kid: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Jesse James e Billy Kid è il nuovo singolo dei Baustelle, secondo estratto dall’album L’amore e la violenza vol. 2. – Dodici nuovi […]

Diplo - MØ e Levante - Stay Open | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Diplo, MØ e Levante, Stay Open: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Diplo, MØ e Levante è Stay Open: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ per Tuborg Open. Esce il 25 maggio Stay […]

Stracciabudella - Malika Ayane | Testo - Audio - MP3 : Canzone Malika Ayane, Stracciabudella: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Malika Ayane è Stracciabudella: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Stracciabudella di Malika Ayane è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio su tutte la piattaforme digitali streaming e download. Il brano anticipa un nuovo album d’inediti […]

Non torneranno più - Negrita | Testo - Audio - MP3 : Canzone Negrita, Non torneranno più: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Negrita è Non torneranno più: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Non torneranno più Testo Negrita, il nuovo singolo della band italiana. “Non torneranno più” è una canzone che fa trasparire l’amarezza nella perdita di un amico […]

Audio e testo di Stracciabudella di Malika Ayane - il nuovo singolo anticipa l’album Domino e un tour autunnale : Stracciabudella di Malika Ayane è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio su tutte la piattaforme digitali streaming e download. Il brano anticipa un nuovo album d'inediti in uscita il prossimo autunno, di cui la cantante non ha ancora svelato i dettagli. A due anni dall'ultimo lavoro discografico Naif, la cantautrice torna sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo Stracciabudella, in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e ...

Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ - nuovo singolo propositivo per Tuborg : Audio e testo : Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ per Tuborg Open. Esce il 25 maggio Stay Open, secondo singolo del progetto musicale internazionale che invita le persone a essere Open To More, tenendo un atteggiamento aperto e creativo con l'obiettivo di superare i propri limiti. Il brano nasce dall'incontro tra Levante, Diplo ed MØ. Claudia Lagona ha quindi riscritto il brano in italiano secondo la propria sensibilità, andando a fondere una base ...

Amore Zen - Le Vibrazioni feat. Jake La Furia | Testo - Audio - MP3 : Canzone Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, Amore Zen: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Le Vibrazioni feat. Jake La Furia è Amore Zen: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo inedito è un brano sarcastico sulla società attuale, la descrive come un grande […]

Zingarello - Ghali | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ghali, Zingarello: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello, un brano che non è contenuto nel suo ultimo disco di inediti. In questa occasione, l’artista italo-tunisino non si è avvalso della collaborazione […]

Caccia al tormentone con il nuovo singolo di Ghali - arriva Zingarello : Audio e testo : Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello. Uno degli esponenti più amati della trap è quindi tornato in radio con un brano di nuovo conio, che non è contenuto nel suo ultimo disco di inediti. In questa occasione, l'artista italo-tunisino non si è avvalso della collaborazione di Charlie Charles ma ha scelto di affidarsi a Sick Luke, già annunciato come primo ospite del concerto al Palalottomatica di Roma del prossimo autunno. Per i tanti ...