Atenei in sciopero | sessione estiva a rischio | Garante bacchetta le università | ' Poca

Atenei in sciopero - sessione estiva a rischio : il Garante bacchetta le università : 'Poca informazione' : Il Garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha inviato una comunicazione al Ministero dell'Istruzione e alle università italiane, con riferimento alla astensione dallo svolgimento degli ...

Docenti universitari confermano sciopero degli esami. Lo sfogo del prof : "Facciamo luce sui tagli ai danni degli Atenei " : I prof essori universitari hanno deciso: questo sciopero s'ha da fare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitari a, infatti, ha confermato la mobilitazione proclamata il 16 febbraio scorso. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primo degli appelli per gli esami della sessione estiva 2017-2018. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018.Nonostante il malcontento degli studenti, che ...

Cile - Atenei in rivolta contro le molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...