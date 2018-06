Atac | “i guasti sono aumentati del 70%” Officine aperte h24 | ma il personale è lo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 giugno 2018) Atti dolosi o semplici difficoltà manutentive? I riflettori di– e, a questo punto, anche della Procura di Roma – alla ricerca di possibili sabotatori si concentrano sulle ditte esterne. La rimodulazione dell’orario di lavoro dei meccanici, infatti, non ha cambiato la situazione all’interno delledell’azienda capitolina dei trasporti. La pulizia e il caricamento delle sabbiere – che permettono ai tram di frenare più agevolmente e creare attrito nelle salite – è appannaggio di una società appaltatrice, così come la pulizia accurata del motore che dovrebbe eliminare l’olio ed evitare le scintille che provocano gli incendi sui bus. E anche la ricarica dell’aria condizionata sulle vetture – questione che a brevissimo tornerà prepotentemente di moda – è stata appaltata all’esterno, in questo caso con una maxi gara da circa 6 milioni di euro. CON l’H24, MENO OPERAI ...