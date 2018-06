Astronomia | scoperti i segreti delle dune di Plutone VIDEO

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Piccole onde che si susseguono ordinate sul bordo della Sputnik Planitia e sembrano infrangersi contro i bastioni rocciosimontagne che delimitano la pianura ghiacciata: si presentano così le formazioni geologiche recentemente individuate su, in base all’analisi dei dati della sonda New Horizons della Nasa, e classificate come. Le caratteristiche morfologiche di questa specifica area del pianeta nano – riporta Global Science – sono state oggetto di uno studio, condotto da un team internazionale di geologi, fisici e planetologi e coordinato dall’Università di Plymouth. La ricerca, illustrata nell’articolo “s on Pluto”, è stata pubblicata su Science. Le immagini utilizzate dal gruppo di lavoro sono quelle scattate da New Horizons durante lo storico incontro connel luglio 2015 e mostrano una serie disul limitare della Sputnik ...